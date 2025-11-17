全台首座 國家檔案館開幕

全台首座國家檔案館十七日舉辦開幕典禮。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

全台首座國家檔案館座落於新北市林口區，總統賴清德十七日出席開幕典禮時強調，檔案館的成立象徵國家落實開放政府與轉型正義的決心，盼全民在真相基礎上團結前行，持續守護台灣民主。新北市長侯友宜也表示，國家檔案館是國家級檔案典藏及服務空間，新北市政府透過跨局處協作機制，全程協助中央推動興建計畫，十一月二十二日將正式啟用服務，歡迎各界前來參觀。

賴清德表示，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間珍貴文書及國外典藏的台灣相關檔案。這些檔案不僅記錄政府施政軌跡，也呈現社會變遷脈動，是全民共同的生活記憶。期盼中央與地方機關都應依法徵集、完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽，確保國家檔案館能完整收錄並妥善管理。

賴清德強調，國家檔案館開幕，除展現政府要保護國家紀錄、保存國人記憶的決心，也展現政府落實政治檔案開放的堅定態度，更是轉型正義的重要實踐。期盼一起努力，透過檔案的公開讓更多人理解前人追求民主的堅定，思考民主、法治與人權的可貴，進一步凝聚守護台灣民主、自由、和平的共同意識。

隨後，賴清德與現場貴賓一同進行啟動儀式，並在館內導覽人員解說下，參觀「島讀·我們的故事」常設展及「重返一九八七─解嚴檔案」特展。

新北市府表示，國家檔案館拍板選址於林口後，市府各局處從前期都市設計審議到後續建造、消防審查及使用執照核發，促成關鍵行政流程大幅縮短，使建館工程順利推展，確保國家檔案館如期完工啟用。同時，為提升周邊環境與交通機能，林口區公所協助文化一路部分人行道認養，並協助檔案館路道路更名及公車站名調整為國家檔案館站，提升辨識度與民眾便利性。