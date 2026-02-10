全台首座「專屬救災物資倉儲」南投開工 馬士元曝用途：3年內這3地也將設置

總統賴清德政府上任後力推全社會防衛韌性，各部會持續進行整備工作，內政部消防署今（10）日於南投舉行「建置專屬救災物資倉儲-中部倉儲統包工程」動土典禮，內政部政務次長馬士元南下出席。馬士元表示，此為全台灣首座專屬救災物資倉儲，未來將結合國際人道救援所需基礎量能、導入系統化與智慧化管理、平日災害演練或搶救訓練，強化災後第一時間搜救，提升防救災能量。

前總統蔡英文任內，內政部曾於2023年曾提出有關救災物資倉儲的中程計畫，並獲得行政院同意。而在該計畫案，內政部明確點出美國聯邦緊急應變總署（FEMA）等他國搜救隊伍，均建有專屬救災物資倉儲，而台灣尚缺乏專屬救災物資倉儲，建置區域性專屬救災物資倉儲有其必要；計畫案另提及，將於5年期程內，依序完成建置中、南、東、北4處倉儲。

內政部政務次長馬士元（中）、消防署長蕭煥章（左）10日上午出席「建置專屬救災物資倉儲-中部倉儲統包工程動土典禮」。（內政部提供）

賴清德政府上任後持續推動相關計畫，消防署今日上午於南投訓練中心舉行全台灣首座、中部專屬救災物資倉儲統包工程動土典禮。馬士元出席致詞時指出，台灣位處地質敏感帶，易受天然災害風險與極端氣候影響，而鑑於921地震經驗，我國經過27年的努力，參酌美國、日本等先進國家的經驗，規劃建置救災物資倉儲，以完備國內外重大災害搶救所需，並接軌國際標準。

馬士元說明，今日開工的中部倉儲兼具平災結合功能，平時作為搜救隊伍演練基地，並提供國際搜救隊來台救援時的裝備替換支援；災時則可迅速反應，提供穩定且持續的後勤支援，確保救援行動不間斷，提升災害韌性。消防署也規劃未來3年內，在花蓮、屏東、新北設置專屬救災物資倉儲，期盼縮短災時動員時間，確保各區域在面臨重大災害時，可獨立且快速的集結作業能力，保障台灣人民的生命財產安全。

內政部補充，中部倉儲工程規劃總樓地板面積1979平方公尺，為地上2層鋼骨鋼筋混凝土（SRC）構造，分為一般倉儲與值勤區2大區域，內部配置重、中型貨架，系統化儲放「管理、搜索、救援、後勤、醫療」等5大救災裝備器材，同時導入數位化、系統化的智慧管理方式，大幅提升精準掌握物資流動與調度的效率。

內政部也說，政府長期支持搜救隊伍的軟硬體提升與人員培訓，此座國際專業級救災物資倉儲的建置，象徵我國國際人道救援量能的全面提升，以及救援能力接軌國際的新里程碑。未來救災物資倉儲完工後，除了處理重大災害的高效實力，更可為國際盟友人命安全做出貢獻，善盡國際責任與義務，發揮「Taiwan Can Help」的人道精神。

