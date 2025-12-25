全台首座！產官學合作「AI智慧教室」 桃園文欣國小啟用

桃園市 / 綜合報導

要讓孩子從小接觸AI不被軟體牽著走，桃園市府推動校園數位轉型，進行產官學合作，在龜山區文欣國小設置全台首座的「AI智慧教室」，也正式啟用了要讓學生運用生成式AI等方式進行課程，學習效果更加乘。

國小小朋友化身小老師，一個一個步驟仔細教桃園市長張善政如何使用平板學習AI軟體，這裡是位在桃園龜山區的文欣國小也是全台首座「AI智慧教室」，桃園文欣國小校長林育沖 說：「使用AI趨勢，讓學生知道如何駕馭AI思維帶領AI，老師叫學學生學習而不是工具。」

要讓孩子從小主動掌握AI應用才不會被AI牽著走，加上有企業和社團支持，要和桃園市府一起推動校園數位轉型，桃園市長張善政說：「AI運用里程碑實驗以後觀察成效正面，桃園市府會複製到其他學校。」希望將成功模式複製到桃園其他學校，學習AI已經成為趨勢，如今台灣第一座的AI智慧教室啟用也創下新的里程碑。

