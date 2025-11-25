全台首座一站式兒童福利園區落腳桃園 開創兒少福利新篇章
桃園市長張善政昨（24）日下午前往中壢區，出席「財團法人忠義社會福利事業基金會一站式兒少福利園區動土典禮」。張善政表示，該園區為全台首座一站式兒童福利園區，由國內知名建築師李天鐸操刀設計，打造溫暖、安全且兼具美感的成長空間，為不利處境的孩子在步入社會前，提供一個優質培育環境，開啟國內兒童福利全新篇章。
張善政指出，忠義基金會由劉銘傳將軍曾孫女劉德岑所創立，74年來為弱勢兒童付出無數心力，感謝眾多企業及善心人士長期投入資源，助力基金會持續茁壯成長，進一步促成園區誕生，讓孩童都能在美好溫暖的環境裡持續成長，為桃園溫暖城市寫下最佳註腳。
衛生福利部次長呂建德表示，忠義基金會兒少福利園區將安置年齡從18歲延伸至22歲，也是衛福部為落實《兒童權利公約》精神，積極推動修法的重要方向。此外，衛福部亦將成立兒童照護專責行政機構，並挹注資源強化兒少安全網絡，打造更完善的兒少照顧體系。
忠義社會福利事業基金會執行長高敏足指出，忠義基金會自成立以來，陪伴無數不利處境的兒童成長，隨著社會發展，兒少需要更多跨專業、整合式的支持。該園區以「兒童人權」為核心理念，整合安置照顧、早期療育及托嬰等多元服務，「它像家，但功能大於家」，除了提供安全的安置環境，更希望透過專業陪伴孩子走過創傷、迎向幸福。
社會局表示，忠義基金會長期投入兒童保護與安置服務，秉持「忠愛孩子，義不容辭」的精神，協助無數弱勢及失依兒少獲得妥善照顧。該園區以「自然、療癒、共融」為設計核心，融入地景式建築，包括山坡、草地及樹木植栽，讓孩子在自然律動中被療癒滋養。
