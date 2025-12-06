全台首座 華新高雄海纜廠啟用

華新能源與丹麥海纜大廠NKT合資打造全台首座海底電纜廠，6日在高雄洲際商港正式啟用，高雄市長陳其邁（右三）出席活動。（丁治綱攝）

全台首座海底電纜生產工廠6日在高雄洲際商港正式啟用，結合高度50公尺塔樓與230公尺專用碼頭，被視為台灣離岸風電供應鏈成形的關鍵里程碑。高雄市長陳其邁表示，海纜廠成功啟用，不只代表高雄能源產業向前一大步，也象徵政府加速投資、強化能源韌性的決心。而議員也表示樂見其成，但提醒政府對於綠能開發與產業扶植必須更公開透明。

華新能源與丹麥海纜大廠NKT合作斥資近180億元在高雄洲際商港打造此座海纜廠，占地7萬多坪、基地長達1公里，可讓海纜以直線方式完成生產並直接從A6-A碼頭裝船出港。碼頭水深13.5公尺，讓最長50公里、最重逾1萬噸的海纜得以原地吊運，是全亞洲少見、全球電纜業「夢寐以求的土地」。

華新董事長焦佑倫表示，過去台灣離岸風場仰賴進口海纜，價格與交期受制於國外，如今具備自主生產能力，不僅能支撐國內風場，更有望外銷。他強調「AI競賽就是能源競賽」，電力需求暴增下，綠能、核能、氣電皆屬「好電」，關鍵在於確保穩定供應。他也指出，風電在全球能源供應鏈緊縮時，國內反而展現更快的建置速度，成為台灣最具優勢的能源選項。

陳其邁表示，海纜廠成功啟用，不只代表高雄能源產業再往前一步，也展現市府與中央2年內完成行政協調與建設的效率，未來A6-A碼頭將成為台灣海纜輸出的核心樞紐。高雄將持續提供最完整的產業支援，讓台灣在全球能源競爭中「站穩腳步，不受制於人」。

高雄市議員邱于軒對於新設海纜廠房表示樂見其成，期待能帶動高市綠能與經濟齊步發展，但也提醒中央與地方政府，對於綠能開發與產業的扶植，應該要更公開，擺脫過去外界認為只有「綠友友」才能入圈的印象。