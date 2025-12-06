全台首座 華新高雄海纜廠啟用
全台首座海底電纜生產工廠6日在高雄洲際商港正式啟用，結合高度50公尺塔樓與230公尺專用碼頭，被視為台灣離岸風電供應鏈成形的關鍵里程碑。高雄市長陳其邁表示，海纜廠成功啟用，不只代表高雄能源產業向前一大步，也象徵政府加速投資、強化能源韌性的決心。而議員也表示樂見其成，但提醒政府對於綠能開發與產業扶植必須更公開透明。
華新能源與丹麥海纜大廠NKT合作斥資近180億元在高雄洲際商港打造此座海纜廠，占地7萬多坪、基地長達1公里，可讓海纜以直線方式完成生產並直接從A6-A碼頭裝船出港。碼頭水深13.5公尺，讓最長50公里、最重逾1萬噸的海纜得以原地吊運，是全亞洲少見、全球電纜業「夢寐以求的土地」。
華新董事長焦佑倫表示，過去台灣離岸風場仰賴進口海纜，價格與交期受制於國外，如今具備自主生產能力，不僅能支撐國內風場，更有望外銷。他強調「AI競賽就是能源競賽」，電力需求暴增下，綠能、核能、氣電皆屬「好電」，關鍵在於確保穩定供應。他也指出，風電在全球能源供應鏈緊縮時，國內反而展現更快的建置速度，成為台灣最具優勢的能源選項。
陳其邁表示，海纜廠成功啟用，不只代表高雄能源產業再往前一步，也展現市府與中央2年內完成行政協調與建設的效率，未來A6-A碼頭將成為台灣海纜輸出的核心樞紐。高雄將持續提供最完整的產業支援，讓台灣在全球能源競爭中「站穩腳步，不受制於人」。
高雄市議員邱于軒對於新設海纜廠房表示樂見其成，期待能帶動高市綠能與經濟齊步發展，但也提醒中央與地方政府，對於綠能開發與產業的扶植，應該要更公開，擺脫過去外界認為只有「綠友友」才能入圈的印象。
其他人也在看
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
威力直逼輕颱！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意
交通部中央氣象署於6日下午4時許，針對全台「10縣市」發布強風特報，影響時間將從6日下午至7日晚上，民眾外出時注意！中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 14
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 7 小時前 ・ 1
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（5日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣象專家林得恩提醒，週末氣溫回升後，週一（8日）東北季風增強，接著第13日、14日再迎一波冷空氣，提醒「有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力」。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
先回暖再驟涼！下週北部轉雨 中旬強冷空氣逼近
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風持續影響，北台灣與東北部今日（5日）仍是濕涼天氣，氣溫多落在20度附近，局部 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈
週六清晨多地低溫不到12度，氣象專家提醒日夜溫差大！週日「大雪」節氣來臨，下週一北部東半部轉為短暫雨，而下週末更有一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。專家也分享在「大雪」節氣的幾項禁忌，提醒民眾要多加留意。TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
逾200豬農今起拒收事業廚餘 批評政策緩衝一年無配套「損失更恐怖」
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，一年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收一年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天（6日）說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前 ・ 63
周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓
周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有台視新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫11.3度！明起各地氣溫漸回升 下周冷空氣再報到
氣象署表示，今天（5日）持續受東北季風影響，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區為陰雨的天氣，各地早晚低溫普遍為15度～18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。明天天氣為何？氣象署指出，明天、週日（6日、7日)東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，下週一（8日)東北季風增強，下週二（9日)持續受東北季風影響，此波冷空氣較弱，北臺灣天氣稍轉涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 4
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北風持續！今北台迎風面有雨 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（5）天持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨天氣，其他地區為多雲到晴、可見陽光。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今東北風減弱明回暖 下週「這天」強冷空氣到！挑戰今年首波大陸冷氣團
天氣風險公司薛皓天指出，今天（12月5日）東北季風強度稍減弱，明天（12月6日）起東北部、東部天氣可望好轉，有陽光露臉機會，週末兩天（12月6、7日）會逐步回升。不過氣象專家林得恩提醒，下週一（12月8日），東北季風再度增強，冷空氣再度南下，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話