全台首座「B.Duck樂園」插旗桃園A19 36歲帥老闆打造300坪親子景點

「B.Duck城市樂園」成為桃園超夯打卡點，背後創辦人為36歲的范進傑。（圖／林榮芳攝）

誕生自香港、風靡全球的B.Duck小黃鴨，正式在桃園插旗。全台首發「B.Duck城市樂園」進駐Global Mall桃園A19，這場300坪沉浸式遊樂場，開幕至今一周，已成為網紅、網美和親子家庭的打卡景點。負責策畫的耀都市樂園負責人范進傑表示，接下來將迎接聖誕節、跨年和春節檔期，目標全展期吸引15萬人次造訪、創造2000萬元營業額。

桃園機捷A19站一出站，即可望見可愛又明亮B.Duck小黃鴨笑臉迎賓，占地300坪的「B.Duck城市樂園」規劃六大遊樂設施與四大遊戲攤位，11月21日正式開張，成為大小朋友放電拍照一次滿足的遊樂新據點。

耀都市樂園負責人范進傑香港出生，6年前因熱愛台灣，移居台灣創業，並在台灣完成兵役。他觀察到台灣的遊樂園市場，缺少了如國外社區型、中型規模的遊樂園，因此結合香港B.Duck小黃鴨IP引進台灣，相較大型遊樂園交通便利、容易前往，又比起夜市小規模遊樂設施更具遊樂園的氛圍。

「B.Duck城市樂園」開幕一周，已吸引5,000人以上造訪，假日更是滿滿的親子人潮。范進傑觀察，或許因為台灣很小、交通便捷，因此推廣力度相當高，相較其他國家只侷限在社區，反而還吸引到更遠的雙北居民造訪。由於採套票銷售，觀察家庭單位多是直接購買1,000元套票，同樣超乎預期，顯示親子客群擁有高消費力。

「B.Duck城市樂園」預期將以半年為限，范進傑表示，目前預估每周可吸引5,000~8,000人，全檔期將近15萬人造訪，由於占地300坪的樂園造景和設備建置投入成本將近1,500萬元，因此以創造2,000萬元營業額為目標。這是他開拓中型遊樂園市場的首案，他目前也積極與其他商場洽談展出可能性。

「B.Duck城市樂園」園區設計結合法國、荷蘭及美國西部等異國元素，「風車蹦床」懸掛巨型七彩風車，營造荷蘭田園氛圍；「牛仔很忙」以仙人掌、礦車造景，模擬西部荒野奔馳快感；「浪漫巴黎」軌道列車則從小黃鴨版巴黎鐵塔旁呼嘯而過，營造置身塞納河畔的城市漫遊感。

「環球之旅」旋轉木馬帶領遊客環遊世界；「浴室大作戰」以童年澡盆為題，搭配噴球機制重現泡泡玩水記憶；「搖搖樂秋千」則在空中劃出弧線，成為旅程最後緩緩收尾的一站。園方並設置打氣球、鴨鴨投手、彈彈樂與幸運骰子等四大遊戲攤位，依闖關成績提供不同獎品，鼓勵親子一起挑戰收集小黃鴨周邊。

票價部分，自12月1日起提供三種模式，欲一口氣暢玩六大設施可購買「遊樂器材一日票」799元；想分次體驗可選擇500元4項、1,000元10項、2,000元22項的套票方案，自由搭配遊樂設施與遊戲攤位；單次體驗則依設施每項200元、遊戲攤位每次160元計價。憑票根另享Global Mall桃園A19館內近40家品牌指定品項8折起，搶攻年底親子出遊與購物人潮。

「B.Duck城市樂園」於Global Mall桃園A19前正式開張，規劃繽紛又可愛的六大遊樂設施。（圖／林榮芳攝）

