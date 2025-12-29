全台首座1.5米極限公園竹北揭幕 鄭朝方同框陳翰堃開箱專業碗公型土坡場

「Pump Track極限公園」在新竹縣竹北白地里正式啟用。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（29）日表示，竹北市公所近期「翻轉西區六大建設」第一成果馬上在跨年前兌現，那就是全台首座土坡場高低差達1.5米的白地里「Pump Track極限公園」已經上路，也象徵竹北西區公共建設邁出了第一步。

據了解，竹北市公所投入了超過新台幣2,510萬元打造這座輪狀車練習場極限公園，從2025年元月15日動土後歷經11個月終於搶在跨年前完工，如今已啟動試營運，年底前每日開放至晚間10點熄燈，2026年元旦再行正式展開營運。公所官員介紹，極限公園賽總長度達318公尺，整體練習面積約1,200平方米，賽道提供滑板車、BMX（車輪直徑20英寸的自行車）、一般自行車等輪狀運動愛好者盡情騎乘。官員也示警，由於場地沒有過濾專業門檻與面積限制，若是有「加油」設計的輪狀運動車就不適合來，運動時更要做好安全防護措施，才能安心又盡興地享受極限運動的樂趣。

而罕見的全民極限院動場地也吸引極限運動亞洲金牌得主陳翰堃與玩家群聞風而來。陳翰堃對於這座場地讚譽有加，他說這可不是一般的滑步車練習場這麼簡單，因為裏頭是全台唯一設有「碗公型」場地的極限運動場，上頭還畫有符合國際專業標準的起跳點符號，真的非常專業。

鄭朝方說，極限公園是自己本屆任期最後一年「六大西區翻轉計畫」中第一個完成的具體成果，除了「行家」慕名而來外，周邊大片綠意草地提供了百姓野餐、休憩與放鬆的區域，公所並同步新建景觀廁所，還增設汽車停車格44格與機車停車格20格，也讓一旁白地里集會所籃球使用者受惠，希望整區能做成兼具運動、休憩與交流功能高質感綜合活動園區。

竹北市長鄭朝方（左）與極限運動玩家陳翰堃同框開箱1.5米高低差專業土坡場。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

竹北市公所翻轉西區六大建設首部曲已在「Pump Track極限公園」實現。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

