全台首座12吋半導體研發基地新竹動土！卓榮泰：算力就是國力

行政院長卓榮泰10日赴新竹出席「先進半導體試驗研發基地新建工程」動土典禮。（工研院提供／王惠慧新竹傳真）

行政院長卓榮泰10日赴新竹出席「先進半導體試驗研發基地新建工程」動土典禮，他表示，該基地將成為台灣下一代產業升級的重要研發基地，強化半導體研發能量，帶動設備與材料升級，並協助新創及中小型IC設計公司降低驗證門檻，加速技術商品化，為台灣經濟發展注入新動能。

卓榮泰致詞表示，賴清德總統上任以來，持續推動5大新的產業，其中，半導體為領頭產業，結合AI、軍工、安控及次世代通訊等發展方向。這座基地是我國12吋半導體研發試產量的場域，為我國首座相關研發試驗基地，落腳竹科，象徵台灣在半導體發展上再向前邁進的重要里程碑。

卓榮泰說明，該基地除大幅提升整體研發量能，帶動設備、材料升級，也提供新創團隊與中小型IC設計公司共享場域，無須自行投入大量資金建置設備，即可進行試產與驗證，有助縮短研發時程並降低成本，加速技術商品化。

他指出，工研院現有場域已無法滿足先進製程需求，因此新建高度達8公尺、承重達2公噸的試驗場域，基地興建亦獲產業界支持，台積電捐贈3部12吋高階製程開發設備，並提供建廠設計相關協助。

卓榮泰表示，中央政府於今年總預算中編列半導體研發經費約155億元，另於AI新十大建設中，另投入約311億元，推動關鍵技術推動矽光子、量子科技、AI機器人與無人載具等關鍵技術等，打造高科技新時代，相關預算仍待立法院審議，盼能獲得支持。

卓榮泰強調，台灣須從製造中心升級為系統整合與研發的世界級樞紐，必須推動百工百業導入AI，建構全民智慧生活圈。科技產業競爭激烈、不進則退，唯有不斷投資未來，才能維持台灣在全球關鍵科技領域的領先地位。

他也提到，政府將持續投資基礎建設與人才培育，確保水電供應穩定，提升土地使用效率，並強化電網韌性與多元能源發展，提供產業穩定發展環境。

「電力就是算力，算力就是國力，」卓榮泰最後表示，動土象徵責任的開始，未來將如質如期完工，讓新創與中小企業進駐運作，帶動產業升級，期盼台灣在未來20年持續站上世界科技產業巔峰。

