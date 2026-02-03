全台首張「2000萬刮刮樂」基隆開出 高雄移工抱走1200萬

【緯來新聞網】台灣彩券公司推出15款新春刮刮樂，最受關注的「2000萬超級紅包」有10個頭獎2000萬元，首張已在基隆被刮出，中獎人已預約領獎，確定農曆年前入袋。目前還有9個頭獎2000萬元的中獎機會，而100萬大獎也被刮出42個。

「2000萬超級紅包」首張在基隆被刮出。（示意圖／台彩提供）

農曆春節將至，台彩推出新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂，每張售價2000元，頭獎2000萬元有10個，目前有1張已在基隆被刮出；100萬元獎項則有1200個，目前已刮出42個；每張售價1000元的「1200萬大吉利」，頭獎1200萬元有8個，目前已刮出1個頭獎，中獎人為高雄的越南移工，已領走獎金；100萬獎項則有200個，目前已刮出10個。



針對首張「2000萬超級紅包」刮刮樂，台彩董事長黃志宜表示，中獎人是自己打電話進來預約領獎，並已驗證通過，也約好時間，但因為金額不到億元，他們不會接見中獎者，在指定銀行領取獎金即可。



此外，台彩今（3日）推出吉祥物團體「哈啾咪」，以喜鵲為原型延伸設計的「瑞力酷」，以及設計靈感來自擁有錢貓寓意石虎的「灣得福」組合而成，並專為吉祥物打造聯名刮刮樂「哈啾咪」，每張售價500元，頭獎500萬元；另有4款新品，包括每張售價200元的「獎金樂翻倍」和「好運連發」，頭獎皆為200萬元，以及每張售價100元「推金幣」和「財神報到」，5款新品總獎項超過1220萬個，總獎金逾47億元。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

失敗歐吉桑合體！李銘順、李國煌、許效舜不爽「00後」 闖直播圈較勁

「七小福」少一人！74歲元奎過世 成龍聚會洪金寶發長文緬懷