全台首張AI空污罰單屏東開出！ 工廠排黑煙超標遭罰21萬

屏東縣環保局以工廠煙囪排煙不透光率AI影像判定科技，抓到工廠排放黑煙，並開出全台首張運用AI科技執法的空污罰單。（圖／屏東縣環保局提供）

傳統空污稽查常受限於污染排放的瞬時性與環境條件干擾，讓環保人員到場時難以確認違規事實。屏東縣環保局導入工廠煙囪排煙不透光率AI影像判定科技，成功揪出工廠黑煙排放超標案件，經環境部檢核後，日前開出全台第1張運用AI科技執法的空污罰單。

環保局表示，在這次執法案例中，目標對象疑似有不定時短暫黑煙排放嫌疑，並有多起民眾陳情紀錄，但傳統稽查工具難以有效蒐證，導致違法行為不易舉證而逍遙法外。最後業者被依違反空氣污染防制法裁罰21萬元，並在昨（20）日繳清。

廣告 廣告

環保局說明，排放管道AI影像判定系統結合監視影像、雲端演算與不透光率分析模型，可自動辨識煙羽顏色、濃度與持續時間，當系統不透光率判定值可直接作為告發依據，讓執法由被動轉為主動、即時化，相較於人員稽查，可有效提升查獲率。

屏東縣環保局以工廠煙囪排煙不透光率AI影像判定科技，抓到工廠排放黑煙，並開出全台首張運用AI科技執法的空污罰單。（圖／屏東縣環保局提供）

環保局指出，這種新標準方法運用智慧影像系統進行長期連續監測，並結合數位簽章確保資料品質與安全性，有效克服傳統人力稽查的限制。此外，其判定結果排除人為的主觀因素，更可確保執法公信力，助力環境精準執法。

環保局強調，「智慧稽查、科技執法」的環保治理新模式，必能有效遏止違法行為，未來將持續精進科技執法的質與量，加強污染源查緝。同時呼籲業者應摒除僥倖心態，落實自主管理、提升污染防制能力，這才是企業永續經營根本之道。

環保局為強化空氣污染排放監控與稽查效能，去年引進制高點AI偵煙科技，遏止廢棄物露天燃燒行為，今年再導入工廠煙囪排煙不透光率AI影像判定科技。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

公托虐童2／劣師起訴後申請身障證明獲輕判 承審法官、檢察官背景嚇壞家長

2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？