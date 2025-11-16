首批健康樂活規劃師誕生 助攻一站式照護
財經中心／余國棟報導
台灣人壽布局康養事業版圖，繼成立「健康樂活管家」平臺後，重磅打造首批「健康樂活規劃師」，從8千名保險顧問嚴選百人培訓，保險服務擴大至健康管理及樂齡照護領域，這群規劃師不僅是客戶的風險管理師，更是健康守護的最佳夥伴。
120名「健康樂活規劃師」11月結訓，台灣人壽葉栢宏策略長特別出席勉勵，新世代的保險顧問不僅要有全方位的保險專業，更要跨域、斜槓，具備健康管理與樂齡照護專業，才能提供客戶最有感的服務。他以台灣人壽內部調查為例，客戶最常諮詢保險顧問：「家人需要長照，有推薦的機構嗎」、「健檢報告出現紅字需要注意嗎」等健康照護議題，因此，台灣人壽要培育懂「保險」又懂「健康養老」跨領域「健康樂活規劃師」，協助保戶超前部署樂活人生。
台灣人壽培訓績效優異、具健康養老背景的保險顧問，攜手「健康樂活管家」平臺合作夥伴設計課程，講師包括醫師、營養師、聽力師、睡眠師、物理治療師、輔具與長照專家等跨領域師資，內容涵蓋疾病預防疼痛舒緩、聽力與睡眠照護、長照資源，以及營養與飲食建議等主題，強化規劃師康養知識與實務力，有助洞察客戶需求並快速媒合「健康樂活管家」專業資源，提供全方位的風險、財富、健康諮詢與服務。
響應主管機關放寬保險業投資健康福祉產業政策，台灣人壽領先同業進軍康養事業，將保險業「事後理賠」模式轉型為「事前預防」的健康守護者，不僅創新保險商品，更打造「健康樂活管家」平臺，攜手優質預防醫學、健康管理及長照機構，實現一站式健康照護生態圈，現在有了「健康樂活規劃師」助攻，台灣人壽將以「保險＋健康養老」新服務模式與客戶長相左右，成為國人守護健康、照顧家人的第一選擇。
