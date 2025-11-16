首批健康樂活規劃師誕生 助攻一站式照護

財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導最近天氣變冷，流感疫情也跟著升溫，根據疾病管制署統計，今年流感高峰提前報到，全台就診人數明顯增加，不少民眾除了打疫苗，也靠吃保健食品來提升防護力，不過專家提醒，想要讓免疫系統真的發揮作用，光補維他命還不夠，也要記得補充植化素，才能讓身體多一道防線。天氣變冷了，不管是在捷運上、辦公室，還是路上，偶爾都會聽到咳嗽聲。根據疾管署統計，今年流感高峰提前報到，光是今年10月，流感就診人數已超過64萬人，創去年同期高，除了打疫苗，還能怎增加身體防護？民眾：「我平常就打流感疫苗啦，但是流感疫苗它只是，就是防重症，那我們平常就是也會擔心說，還是要自己要，比如說吃點維他命，來保護自己的免疫力，因為都有年紀了」。流感季提升防護力 不能只靠維他命？專家揭另一個關鍵營養。(圖／民視財經網)營養師：「其實講到提升保護力這一塊，其實大家第一個想法就是說，那我們要補充維生素C，但其實現在有一個營養素可能會被大家給忽略，它的營養價值也很高，它就是「植化素」，那植化素的話，它其實出現在我們的天然蔬菜水果裡面都有，像番茄有茄紅素、莓果有花青素、紅蘿蔔有β胡蘿蔔素，這其實都是「植化素」的一種，那它可以幫助身體的抗氧化、然後提升防護力，那這也就是為什麼越來越多的醫師、營養師都會跟大家不斷的提醒說，要多吃一點各種顏色的蔬菜水果，來補充到「植化素」，才可以提升身體的防護力，然後來讓營養價值來的更全面」。想要吃得健康，補充蔬菜水果，同時就能補充到植化素，但現在的人有時候中午一個便當就打發一餐，真的很難每天都有吃到足夠的蔬菜水果。流感季提升防護力 不能只靠維他命？專家揭另一個關鍵營養。(圖／民視財經網)藥師：「像最近天氣變冷，早晚溫差也比較大，那許多民眾前來詢問是否有能提升保護力的保健品，尤其是長輩，身體比較弱也比較容易擔心。那現在其實像市面上已經有一個加有植化素的營養品，一瓶可以補充到好幾種蔬菜水果的營養，提升保護力，也算是蠻方便的選擇」。藥師建議，進入冬天冷冷的，可以把蔬果植化素的營養品加熱成濃湯，熱熱喝。流感季除了接種疫苗，日常飲食中多補充蔬果營養，也是強化防護力的重要關鍵。原文出處：流感季提升防護力 不能只靠維他命？專家揭另一個關鍵營養 更多民視新聞報導洗碗海綿比馬桶還髒？專家：完全是細菌天堂東京流感警報！醫師示警「海外重症難求助」 4階段檢查清單確認你「做好準備」加油「加滿」吸入一級致癌物風險暴增 醫勸：跳停就好

