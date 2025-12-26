全台首推可負擔住宅／回應年輕人買房痛點 桃園首創「可負擔住宅」制度

桃園市長張善政推「可負擔住宅」，盼讓年輕家庭也能住得起、住得好。（桃園市政府提供）

買不起房已成為社會問題，內政部與各地方政府積極解決民眾的居住問題，桃園市首推「可負擔住宅」，市長張善政25日於就職3週年記者會提到，桃園人口為六都成長最快，出生率也是最高，為提供年輕家庭安居桃園，以TOD+的政策，在大眾運場站整體開發區內整合住宅政策，讓年輕族群也能「住得起、住得好」，目前可負擔住宅自治條例草擬中，預估最快2026年送議會審查。

張善政也喊話，全台之先的「可負擔住宅」，只能成功不能失敗，要市府同仁全力推動，未來也可以將這樣的概念發展到全國。他並指「可負擔住宅」以居住使用為核心，落實住宅「去商品化」的政策目標，避免炒房，可負擔住宅優先於捷運及鐵路場站周邊整體開發地區導入，幫助年輕家庭可利用大眾運輸就近工作，安心育兒，鼓勵家庭在桃園深根，開枝散葉。可負擔宅可繼承，未來沒有需求或是想要更換其他住宅，一樣可以固定的價格，賣回給市府住都中心。

都發局局長江南志也回應，目前已擬定「桃園市可負擔住宅捐建、出售及使用管理自治條例(草案)」，主要針對開發商捐建原則、定價原則、買賣機制、承購資格，以及產權控管機制進行規範。未來優先對大眾運輸場站周邊的整體開發區，明訂開發商捐建可負擔住宅，基地規模達1,500平方公尺以上的開發案，需捐建一定比例的可負擔住宅，其中捐建的住宅內部空間要約23坪到35坪的房型。

江南志也進一步說明，可負擔住宅概念拋出以來，持續蒐集民眾意見，民眾關心定價與買賣機制，移轉和管理等議題都已經納入自治條例草案，無論買、賣將採「固定總價模式」辦理，避免價格隨市場波動而產生套利空間，落實住宅去商品化之政策目標。

桃園市政府以「站站都有家」為規劃，預計在大眾運輸場站周邊整體開發區提供可負擔住宅。（桃園市政府提供）

民眾最關心的房產處分，江局長說自治條例研擬過程中，也已陸續和幾大公股銀行、法律代表等研商，取得共識將採信託機制管理可負擔住宅的產權，確保民眾與政府端的權益。目前也同步啟動規劃「可負擔住宅再出售媒合平台」，協助承購人依法、透明、公平辦理再出售作業，透過平台有效控管住宅承購資格、交易價格及住宅流向，確保可負擔住宅於制度體系內循環使用，兼顧個人權益保障與公共資源有效管理。

都發局也說可負擔住宅自今年初開始啟動自治條例的草擬，過程中也持續徵詢民間代表的意見，條例預計2026年上半年送議會爭取支持，而第一批可負擔住宅會優先以航空城安置住宅餘戶轉作試行，首波鎖定設籍滿1年及育（孕）有未成年子女的25歲至44歲市民，只要符合家庭成員無自有住宅條件者，可提出申請。另外包含A20、21等幾個桃園市內的重要捷運，以及鐵路地下化重要的車站周邊都已經在都市計畫的土地使用管制納入捐建規範。

