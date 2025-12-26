全台首推可負擔住宅1／每坪只要2字頭 桃園「可負擔住宅」即將上路

桃園市為全台首推可負擔住宅制度的縣市，透過TOD+整體住宅政策，落實居住正義。（桃園市政府提供）

在房價高漲、年輕世代買房愈來愈困難的情況下，桃園市政府預計推出「可負擔住宅」引發市場關注。不同於只租不售的社會住宅，也有別於可自由轉售的傳統國宅，可負擔住宅以「每坪2字頭」為目標價位，鎖定長期自住需求，透過封閉式轉售機制，力求讓住宅回歸居住本質，為小資婚育家庭提供一條相對可及的購屋路徑。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園市研擬推出的「可負擔住宅」，具有土地及建物所有權，與現有「只租不售」的社會住宅相比，無居住年期的限制，也可以繼承，對有意長期居住但負擔能力有限的民眾而言，相對友善。

與傳統的買斷式國宅相比，可負擔住宅雖然也有完整的建物與土地產權，但若要轉售，只能賣回給桃園市住都中心，對照買斷式國宅熬過禁止轉售年期後，便可於自由市場上照市價任意轉賣的情況，可負擔住宅轉手的彈性為極低，屬於封閉市場，以確保官方投資的住宅資源長久掌握於政府手中調度。

由此可見，「可負擔住宅」是介於「出租型社宅」與「買斷式國宅」的折衷規劃，且在轉售、出租上都有更嚴格的限制，這類通路封閉的產品，價格無法以市價衡量，也因轉售僅限單一對象，杜絕轉手炒作，價格設定也才有機會趨向親民。未來賣回給政府時，也會有嚴謹的估價機制，所以除了反映通膨外，增值幅度不大。

桃園市政府預計推出可負擔住宅，售價目標落在每坪2字頭，約為市價打5至6折。

對民眾而言，可負擔住宅無法於市場上自由轉售，看中增值性的買家恐怕興致區缺，且政策對象以自住為主，不適合想當包租公的置產族；同時買家也須注意，可負擔住宅並非不是一般市場住宅，銀行的貸款條件可能會比一般住宅產品略差，所以買家需評估自備款是否充足，以及在給付可負擔住宅的房貸後，有無餘裕為將來的換屋計畫存錢。

台灣房屋桃園區總經理邱繼緯表示，桃園市政府目前預計於機捷站點周邊的新興重劃區試辦，售價望落在2字頭，與當地現今新案動輒4字頭相比，相當於打了5~6折，以價格來說相當有競爭力，對官方設定的小資婚育家庭而言，不失是安身立命的選擇。

