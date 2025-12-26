全台首推可負擔住宅2／台灣是否可複製國際成功案例？專家這樣說

新加坡組屋（HDB）被視為成功的可負擔住宅案例，讓多數家庭在合理負擔下取得住宅，同時有效抑制房市投機。

居住權益是基本人權，聯合國《經濟社會文化權利國際公約》指出人人有享有「適足居住權」的權利，在房價居高不下的情況下，如何讓民眾「住得到」成為各國共同面對的課題。近年來，包含新加坡、奧地利、英國與德國等國，陸續透過轉售管制、政府回購或非營利管理機制，發展出以居住為核心的可負擔住宅模式，降低炒作空間。隨著桃園市著手規劃相關制度，這套行之有年的國際作法能否在台灣落實，成為市場關注焦點。

以新加坡為例，新加坡「組屋（HDB）」，為政府主導、封閉市場的典範，被視為全球最成功的可負擔住宅案例之一。新加坡當地約八成居民居住在由政府建設、出售的「組屋」，民眾擁有長期使用權與繼承權，但轉售、出租皆有嚴格規範，且多須符合家庭結構與設籍年限條件，讓多數家庭在合理負擔下取得住宅，同時抑制房市投機行為，形成高度穩定的居住體系。

至於國外經驗能否在台灣複製，住展雜誌發言人陳炳辰分析，關鍵不在單一制度，而在整體政策架構是否到位。國際間可負擔住宅能長期運作，主要仰賴市場相對封閉、價格不完全由自由市場決定，以及政府長期、穩定介入土地取得、轉售規範與承購資格管理。

以桃園市規劃中的可負擔住宅為例，雖賦予完整產權，但轉售僅能回到政府體系內流通，屬於封閉式設計，制度精神與新加坡、奧地利等國相近，有助壓制投機行為，使住宅價格得以維持在可負擔水準。

桃園市規劃推動可負擔住宅制度，不過專家認為國外成功經驗能否在台灣複製仍待時間驗證。（桃園市政府提供）

不過，陳炳辰也指出，台灣社會長期將房地產視為重要的資產累積工具，「有土斯有財」的觀念根深蒂固，對於轉售受限、增值空間有限的住宅產品，民眾是否願意買單，恐怕仍需要時間調適。

他進一步說明，海外模式之所以能成功，與當地經濟結構及社會制度密切相關。在多數國家，住宅並非主要的財富累積手段，搭配完善的社會福利與多元投資管道，即使住宅不具明顯增值性，也不會被視為缺點。這類制度下的可負擔住宅得以長期穩定供給，讓居民將重心放在生活品質與職涯發展，也正是避免房市過度炒作的核心精神。

