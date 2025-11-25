全台首支100%全穀認證全粒粉 聯華製粉講習會登場！攜手育秀教育基金會推動永續飲食

記者/李明真報導

因應國人日益重視「高纖營養」與「永續飲食」議題，擁有70餘年製粉經驗的聯華製粉食品股份有限公司旗下的水手牌全粒粉榮獲臺灣穀物產業發展協會所力推的「100%全穀標章」認證。為深化市場對全粒粉營養價值與產品應用的理解，聯華製粉自11月起推出「全粒力量 水手牌全粒粉應用講習會」。

豐富多樣化的全粒粉產品，滿足烘焙業者在風味、口感與配方創新的想像。圖/聯華製粉提供

串聯北中南三地與產業現場對話：首場於11月7日（五）在臺北市職能發展學院登場，11月13日（四）移師台中裕軒食品，11月14日（五）於高雄福市企業烘焙教室壓軸。本系列活動由聯華製粉主辦、育秀教育基金會協辦，展現企業在健康飲食與食育推廣的長期承諾。

聯華製粉產品應用處技師分享全粒粉的差異及市場趨勢等資訊。圖/聯華製粉提供

聯華製粉表示，水手牌全粒粉的價值在於完整保留小麥麩皮、胚芽與胚乳，具備較高的膳食纖維與多種微量營養素，符合當前消費者追求低加工、營養密度與飲食透明化的趨勢。此次取得「100%全穀標章」，象徵產品全成分源自全穀原料，對烘焙業者而言，不僅意味著穩定可信的原料來源，更是開發高纖、熟齡營養及運動族群產品線的關鍵基礎。從家庭市場到連鎖烘焙、餐飲通路與學校團膳，完整全穀訴求已逐步成為產品差異化與品牌價值升級的重要語言。

由聯華製粉烘焙顧問楊智偉老師（前方中間站立者）示範全粒粉應用，實作說明吸水、麵團與發酵等關鍵。圖/聯華製粉提供

講習會現場由聯華製粉烘焙顧問楊智偉老師示範多款應用配方，針對全粒粉吸水性、麵團結構、發酵條件與口感呈現，不藏私的分享操作細節與關鍵參數。課程同時揭示全粒粉在風味層次與製程效率上的平衡做法，協助烘焙業者掌握健康導向商品的技術突破點。參與者可在現場體驗全粒粉成品風味，並取得技術講義與延伸資源，將講習內容直接轉化為門店新品或既有品項的升級方案。

面對全球健康意識抬頭與永續飲食的長期趨勢，聯華製粉將本系列講習會定位為產業實務與社會溝通的橋梁。一方面以專業研磨與品質管理為後盾，持續提供穩定、細緻、易操作的全粒粉產品；另一方面透過與育秀教育基金會的合作，將「從產地到餐桌」的食物旅程，讓更多人理解全穀飲食的健康效益與未來市場趨勢。對聯華製粉而言，這不只是單一產品的推廣，而是企業在ESG上的系統性實踐：以全穀提升原料利用率，降低不必要的精製與浪費；以食育提升社會對真食物的識讀能力，維繫透明、可追溯與長期的品牌信任。

以水手牌全粒粉製作的「全麥湯種吐司」，柔軟濕潤、麥香飽滿。圖/聯華製粉提供

聯華製粉強調，未來將持續擴大全粒粉應用情境，延伸更多在地合作與專業交流，協助產業加速完成「健康配方」與「永續食育」的雙重升級。透過系列的講習會展開，聯華希望搭起產業與社會溝通的橋梁，讓每位參與者都能從一粒小麥開始，重新認識飲食的價值與意義。