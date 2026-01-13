全台首本高中 AI 倫理手冊亮相 搭建素養教育里程碑

淡江AI倫理教育資源中心林嘉琪主任（前排右四）、錦和高中張純寧校長（前排右三）到場參與。（新北市教育局提供）

因應生成式 AI 快速發展與科技倫理議題日益受到關注，淡江大學 AI 倫理教育資源中心攜手新北市教育局及錦和高中，正式推出全台首本專為高中階段設計的「AI 倫理校本課程手冊」，為國內高中 AI 素養教育建立重要里程碑。

配合手冊發布，錦和高中日前舉辦「AI 時代的教育抉擇」教師研習講座，吸引多所學校教師參與。現場由淡大 AI 倫理教育資源中心主任林嘉琪透過實際案例分享與試教示範，完整呈現教學流程，協助教師掌握課程設計重點，並促進跨校共備與教案交流，現場互動熱絡。

林嘉琪指出，當前教育現場面臨假訊息、深偽影像（Deepfake）、演算法偏誤等新興挑戰，若僅停留在技術操作層面，已難以回應學生實際需求。團隊在規劃手冊時，特別呼應108課綱精神，結合生成式 AI、社群媒體演算法等貼近學生生活的情境，引導學生反思科技背後的權力結構、責任歸屬與價值判斷，培養 AI 時代不可或缺的獨立思考能力。

該手冊以學生熟悉的日常經驗為切入點，內容涵蓋假訊息辨識、AI 生成圖像與深偽影片等真實案例，並設計小組討論與任務導向學習活動，協助學生分析情境、做出判斷，逐步建立科技使用的倫理意識與責任感。

教育局表示，透過官學合作模式，未來將推動相關課程在更多學校落地實施，全面提升學生的數位公民素養。錦和高中校長張純寧也指出，該手冊回應教學現場長期以來的迫切需求，提供清楚且系統化的教學架構，讓非資訊專長教師也能安心帶領學生探討 AI 倫理議題。

淡江大學則強調，未來將持續投入跨領域教材研發，期盼在科技快速前進的同時，讓倫理價值與教育實踐同步深化，為台灣培育具備科技素養與人文關懷的新世代公民。

