全台首架迪士尼彩繪機亮相！華航攜手迪士尼「動物方城市2主題彩繪機」11／19首航洛杉磯

台灣首架迪士尼彩繪機「動物方城市 2 主題彩繪機」將於11月19日台北飛往洛杉磯CI006正式啟航。（中華航空官網）

全台首架迪士尼彩繪機要來了！中華航空攜手台灣華特迪士尼公司（The Walt Disney Company （Taiwan） Ltd.），打造全新「動物方城市 2 主題彩繪機」，將於11月19日台北飛往洛杉磯 CI006正式啟航，把電影中的歡樂魔法一起帶上雲端。

《動物方城市 2》動畫電影將於11月26日於全台大銀幕鉅獻，而這架彩繪機更是搶先為影迷暖身。「動物方城市 2 主題彩繪機」將由華航長程機隊主力777擔綱，動畫電影中的明星角色哈茱蒂、胡尼克也會在機上驚喜亮相，新角色佘蓋瑞與河狸狸寶也一起躍上機身，還有大家最喜歡的樹懶快俠當然也會一同飛行。

廣告 廣告

《動物方城市 2》動畫電影將於11月26日在全台上映，彩繪機搶先為影迷暖身。（中華航空官網）

全新彩繪機首波將派飛台北（桃園）往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點，帶遊客一起享受被動物方城市2角色們圍繞的歡樂氣氛。為慶祝「動物方城市 2 主題彩繪機」首航，官網推出洛杉磯、安大略等航線促銷，台北－洛杉磯經濟艙來回18,225元起（未稅）、台北－安大略經濟艙來回19,035元起（未稅）、台北－鳳凰城經濟艙來回21,465元起（未稅）、台北－洛杉磯豪華經濟艙來回47,314元起（未稅）、台北－安大略豪華經濟艙來回48,544元起（未稅）、台北－鳳凰城豪華經濟艙來回54,400元（未稅）。

洛杉磯、加州安大略超值優惠未稅2萬有找。

華航官網同步設置「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬網頁，打開網頁就會聽到熟悉的電影主題曲，未來將會陸續曝光主題彩繪機介紹、最新活動、影音花絮、客艙用品、飛航情報及主要航線優惠訊息等，讓旅客一站式輕鬆快速掌握「動物方城市 2 主題彩繪機」資訊，更便捷查詢與預訂機位。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

擺脫快閃打卡！台灣人改瘋「沉浸式長假」 Club Med婆羅洲雨林+南非獵遊新村2026開幕，年末旅展入手最高省7萬

香港線上旅展開跑！5大節慶活動、限時兩週買1送1、跨年煙火搶先賣 玩出秋冬最強旅遊靈感

嘉義民宿沒電視卻有黑膠、半露天浴池、榻榻米 「弎秋」住客甘願取消行程只為在這裡躺平