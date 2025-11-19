全台首架迪士尼彩繪機 今亮相首航洛杉磯

全台首架迪士尼彩繪機今天(19日)上午在華航園區首度亮相，並且即將於下午首航洛杉磯！華航董座高星潢表示，這是台灣航空界首度攜手迪士尼，希望將闔家歡樂的迪士尼，透過華航帶領闔家快樂出遊！

中華航空歷時半年，終於與迪士尼敲定合作，並於19日推出首架由777-300ER擔綱執飛的「動物方城市2主題彩繪機」，只見機身外觀匯集胡尼克(Nick Wilde)、哈茱蒂(Judy Hopps)、佘蓋瑞(Gary De'Snake)、樹懶快俠(Flash)及河狸狸寶(Nibbles Maplestick)等人氣角色，瞬間讓現場目睹的大、小朋友驚喜不已！

攜手華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同為彩繪機揭開熱鬧序幕的華航董事長高星潢表示，這是台灣航空史上首度與迪士尼攜手合作，預計首航美加，再延伸到亞洲的熱門親子航線，希望將迪士尼帶給闔家歡樂的精神，延伸到華航帶領全球的旅客闔家歡樂出遊！他說：『(原音)基本上我們應該是飛洛杉磯、安大略，然後當這個飛機比較有時間的時候，我們會再加上曼谷、東京、大阪這幾個航段，讓全世界的人，不管是亞洲或者美洲，都能夠看得到我們跟迪士尼之間共同的使命：讓闔家快樂！』

華航總經理陳漢銘也表示，華航與迪士尼將透過這次的創意合作，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸至萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，締造全新旅程；而且為了將迪士尼的快樂與感動，藉由華航帶到全世界的每個角落，未來雙方還有更多合作的彩蛋，希望大家如同影集看到最後秀出的「敬請期待」。

「動物方城市2主題彩繪機」以故事魅力結合創意活力，透過繽紛的機身彩繪與專屬機上用品設計，讓每位旅客從機外到機內都充滿驚喜，就連報到開始的登機證、行李名條，到座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每處細節都展現電影人氣角色與設計巧思，還能在機上影視娛樂重溫首集電影。

此外，這架彩繪機還特別為小小旅客推出限定專屬主題機上玩具贈品，包括色彩繽紛吸晴的造型貼紙，可讓孩子在機上盡情發揮創意拼貼，還有以主題機身為原型的彩繪機造型氣球，充氣後宛如迷你版飛機，生動又可愛，可望讓這趟親子旅程成為充滿笑聲與洋溢幸福的飛行時光。(編輯：宋皖媛)