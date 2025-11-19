全台首架迪士尼彩繪機！華航攜「動物方城市2」首飛洛杉磯 設計亮點一次看

中華航空（2610）今（19）日於桃園舉行「動物方城市2主題彩繪機」出廠暨首航典禮，正式宣布全台首架迪士尼主題彩繪機啟航。此專案為華航與華特迪士尼公司亞太區影業合作的新里程碑，象徵企業品牌與全球娛樂IP跨界結盟，也為航空市場注入親子與年輕旅客的新體驗。

華航「動物方城市2主題彩繪機」是全台第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，首航台北－洛杉磯航線。（華航提供）

華航如何用娛樂IP帶動品牌創新？

華航董事長高星潢表示，這是台灣航空史上第一架迪士尼彩繪機，以波音777-300ER執飛，首航台北－洛杉磯航線，後續將拓展至安大略、曼谷、東京與大阪等熱門親子航點。未來雙方將持續探索更多合作形式，結合迪士尼的全球影響力與華航的航網優勢，創造「闔家歡樂」的品牌體驗。

華航總經理陳漢銘補充，隨著市場年輕化趨勢明顯，此次合作從3月中旬開始洽談，歷時約6個月，合作期程預計半年。除了吸引喜愛主題機的旅客與親子族群，進一步提升品牌年輕形象與市場能見度以外，也希望藉由迪士尼把快樂跟感動帶到世界角落。他也透露，「接下來還會和其他迪士尼IP進行合作。」

當飛機變成故事舞台，華航如何打造沉浸式旅程？

「動物方城市2主題彩繪機」以電影人氣角色胡尼克（Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps）、佘蓋瑞（Gary De'Snake）、河狸狸寶（Nibbles Maplestick）及樹懶快俠（Flash）為主視覺，完整覆蓋機身設計；機艙內部同步導入主題元素，從登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、主題紙杯到綜合點心包裝，皆融入角色圖像與設計巧思，並於機上娛樂系統中提供首集電影重溫。

華航更以電影角色為靈感，推出專屬兒童贈品，包括彩繪機造型氣球與貼紙組，營造親子同樂的飛行氛圍，提升品牌好感度與乘客服務體驗。

除了機身充滿動物方城市元素以外，機艙內及餐點也充滿相關設計。（華航提供）

在機隊汰舊換新下，華航的下一步是什麼？

另外，高星潢也提到，華航持續推進機隊汰舊換新，2026年將開始引進波音787-9，優化長程航線運能結構，預計至明年底客機總數將達75架，較今年增加8架；貨機則維持18架，另有4架777-8F待交機，展現同時強化客貨運雙引擎的經營策略。

華航表示，透過與全球知名娛樂品牌合作，不僅能延伸航空產品的體驗價值，也能加深品牌國際辨識度，創造營收以外的品牌資產效益。此次主題彩繪機的推出，為年底電影《動物方城市2》上映暖身，也為華航在全球市場行銷布局開啟新篇章。

