全台首架！星宇航空A350-1000廣體客機抵台 K董張國煒親自駕駛

全台第一架、同時也是星宇航空首架空中巴士A350-1000廣體客機，由董事長張國煒親自駕駛，於今(6)日上午10時15分降落桃園國際機場。(記者朱沛雄攝)

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕全台第一架、同時也是星宇航空首架空中巴士A350-1000廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由星宇航空董事長張國煒親自駕駛啟程，並於今(6)日上午10時15分降落桃園國際機場，桃園機場以水門禮迎接，預計農曆年前先投入日本線。

員工不滿年終獎金太少 張國煒：人事成本增加

張國煒表示，今天新機來，但是心情沉重，今年將迎接14架新機，去年就開始訓練飛行員、空服員，也導致人事成本增加，也造成許多員工對年終獎金不滿意，去年大家都非常的辛勞，也能理解員工的不滿，請大家繼續努力。

廣告 廣告

星宇航空之前訂購的飛機陸續在今年交機，張國煒指出，之前已經訂購8架A350-1000型客機，去年又追加10架，所以之後會有18架，加上之前10架A350-900型客機，所以星宇航空350機隊會達到28架。

張國煒說，今年將迎接14架新飛機，幾乎是現在機隊的一半，也是國內第一次在1年之內交那麼多飛機，對星宇航空來講是非常大的挑戰。所以去年就開始訓練飛行員、空服員，不管是地勤、空勤，還有各部門的人力都在增加中，人事費用相對高很多，也就造成員工對於年終獎金的部分不太滿意。張國煒表示，去年大家都非常的辛勞，他能理解員工的不滿，請大家繼續努力。

星宇A350-1000新機 預計農曆年前投入日本線

至於新機投入營運後的規劃，張國煒說，這架新機是台灣第一架A350-1000型客機，民航局那邊還要做1個小五階，預估大概1個月之內可以完成，在農曆過年前，就會將新機投入到日本線，初期應該是飛東京。他也提到，今年陸續會進來14架飛機，有一些區域線用窄體客機的，可能在今年都有機會換成廣體客機來飛，也會陸續再開一些新航線。

星宇航空指出，星宇航空A350-1000不同於以往經典塗裝，採用全新特殊塗裝，融合A350-1000採用碳纖維複合材的概念，將專屬的碳纖維編織繪上尾翼，今日首度在桃園機場亮相，吸引不少航迷聚集北觀景台搶先目睹A350-1000的風采。

隨著A350-1000抵台，星宇航空亦同步升級全機隊的機上娛樂系統。全艙等皆導入全新3D Route Map，提供實景3D地球視覺呈現航機在空中的位置與飛行路線，旅客可以透過更加直覺的操作方式探索目的地城市介紹、影片、圖片與旅遊亮點，使飛行過程成為旅程的前奏。為了讓親子旅客擁有更愉快的飛行體驗，星宇航空也推出全新的Kids Map，以卡通風格的遊戲化互動呈現世界地圖，結合世界地理知識與小遊戲，讓孩子在長程航程中也能透過遊戲探索世界。

星宇航空的A350-1000最遠可直飛15,600公里，為未來跨洲市場提供強大運能支撐。短期內，A350-1000將優先投入亞洲區域航線的運作，透過密集飛行累積營運經驗並熟悉機型特性；後續將規劃投入北美與歐洲航線，成為星宇航空拓展美國及歐洲長程市場的主力機種，並強化台北作為亞洲新興樞紐的地位。隨著首架A350-1000正式抵台，預計2026年將再有五架陸續加入，星宇航空的航網與營運能力將迎來新一波擴展。

全台第一架、同時也是星宇航空首架空中巴士A350-1000廣體客機，今(6)日上午10時15分降落桃園國際機場，桃園機場以水門禮迎接。(記者朱沛雄攝)

對於員工不滿意今年年終獎金，張國煒表示理解，但因今年將迎接14架新機，去年開始訓練飛行員、空服員，導致人事成本增加，請大家繼續努力。(記者朱沛雄攝)

星宇航空董事長張國煒與一同前往法國接新機的機組員，在新飛機前合影。(記者朱沛雄攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

空中巴士A350-1000將抵台 助攻星宇航空歐洲、美東航點

最低溫都在中南部！氣象專家曝原因「比北部更冷」

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

宜蘭小巨蛋選址轉向宜大城南校區 宜蘭運動公園體育館不拆了

