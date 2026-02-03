全台首架A350-1000亮相新加坡航展

▲星宇航空今年再度應Airbus邀請，將A350-1000廣體客機移師航展現場展示。（圖／星宇航空提供）

[NOWnews今日新聞] 亞洲規模最大的新加坡航空展今（3）日正式揭幕，星宇航空今年再度應Airbus邀請，將A350-1000廣體客機（機身編號 B-58551）移師航展現場展示。星宇航空執行長翟健華認為，此次展示不僅是單一機型，更是星宇航空完成長程與區域航線所需的完整機隊布局。

星宇航空表示，繼2024年參加新加坡航展後，今年再度應Airbus邀請，將全新A350-1000廣體客機（機身編號 B-58551）移師航展現場展示。

星宇航空提到，在正式投入商業營運前，率先亮相國際航太產業的重要舞台，讓展覽現場航空專業人士與航空迷們皆可親身體驗星宇航空獲得國際認證的高規格硬體設備。

星宇航空執行長翟健華提到，對於星與航空可連續2屆以實機形式參與新加坡航展，「對我們不僅是莫大肯定，也象徵品牌在機隊規劃與營運節奏上的穩健推進。」他認為，今年以全台首架A350-1000參展，展現的不只是單一機型，而是星宇航空完成長程與區域航線所需的完整機隊布局。

翟健華說，星宇航空是今年唯一參與新加坡航展的台灣航空公司，希望透過航展的國際平台，讓世界看見星宇航空的專業實力，也吸引更多關注台灣航空產業的發展。

▲A350-1000機身採用先進碳纖維複合材料打造，內裝則採4艙等配置。（圖／星宇航空提供）

Airbus亞太區總裁Anand Stanley表示，很高興星宇航空最新的A350-1000可在新加坡航展亮相，不僅象徵雙方長期緊密合作的重要里程碑，也突顯亞太地區長程航線連結日益提升的重要性。

「A350-1000是名副其實的長程領航者」Anand Stanley認為，其兼具卓越效率、舒適體驗與前瞻設計，星宇航空A350-1000採用豪華四艙等配置。航展期間，專業觀展人士將有難得機會近距離欣賞這架旗艦機型。

全新A350-1000不僅是星宇航空機隊中現階段最大型的廣體客機，機身採用先進碳纖維複合材料打造，內裝則採4艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，直飛航程可達1萬5600公里。

全台首架A350-1000於今年1月初完成交機後，星宇航空隨即展開一連串重要布局，包括上個月底於東京發表「AIRSORAYAMA」藝術計劃，攜手超寫實機械美學日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA），將航空工藝與當代美學結合。

而此次新加坡航展的登場，則讓這架新機透過高度指標性的國際平台，接受來自國際航空專業人士與產業夥伴的近距離關注。

▲星宇航空是今年唯一參與新加坡航展的台灣航空公司。（圖／星宇航空提供）

