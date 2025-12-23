全台首棵有味道聖誕樹 點燈

全台第一棵有味道的聖誕樹出現，深耕港都、匯聚鹽埕人文底蘊的高雄翰品酒店，在聖誕節人準備一份跨越時光的驚喜，特別邀請即將邁入一二○週年的國民香氛品牌「明星花露水」跨界合作，啟動「香傳一二○年」系列活動，並打造全台第一棵有味道的聖誕樹，以視覺和嗅覺喚醒港都城市的幸福感，開啟一場連結城市記憶的感官旅程。

點燈儀式由明星花露水許清風、郭琳董事長、高雄翰品酒店總經理林俊宇以及高雄市會展協會創會長楊志中共同以「噴香」儀式揭開序幕。該香水目前調和出三款擴香味道：茉綠茶韻、秘魯聖木、璀璨時光、及「森林深處‧擁抱」和「極光之境‧神秘」二款擴香蠟燭。飯店還有「把你的思念寄給遠方的朋友」企劃活動，民眾可在一樓現場拿取紀念明信片。