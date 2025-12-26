全台首檔條件式平衡ETF掛牌

首檔條件式平衡型ETF「兆豐台美動能股債平衡ETF」掛牌上市，台灣證券交易所董事長林修銘（右3）表示，這不僅是證交所首檔，更是台灣第一檔能根據股市表現、自動調整股債比例的條件式平衡型ETF。 （中央社）

記者陳建興∕台北報導

首檔條件式平衡型ＥＴＦ、兆豐台美動能股債平衡ＥＴＦ二十六日掛牌上市，台灣證券交易所董事長林修銘在掛牌典禮表示，這不僅是證交所首檔，更是台灣第一檔能根據股市表現、自動調整股債比例的條件式平衡型ＥＴＦ。

林修銘表示，自主管機關開放主動式及平衡型ＥＴＦ以來，包含二十六日掛牌的兆豐台美動能股債平衡ＥＴＦ（00982T）在內，證交所已有十五檔新型態ＥＴＦ上市，累計資產規模突破一千五百億元，顯示投資人對於新型態金融商品的肯定，也為台灣ＥＴＦ市場注入強勁的成長動能。

他說，條件式平衡型ＥＴＦ特色在於結合股票成長動能與債券穩健防禦的特性，透過不同股債比例搭配，為投資人提供一站式資產配置解決方案，尤其，條件式平衡型ＥＴＦ設計，能依據指數規則預設的條件，自動切換股債權重，讓投資人無須頻繁調整資產部位，可實現聰明理財、簡單配置的目標，提升投資效率與便利性。

林修銘說，兆豐投信推出兆豐台美動能股債平衡ＥＴＦ，展現對台灣ＥＴＦ市場發展的深度耕耘與重視，更象徵台灣ＥＴＦ產品邁向靈活配置資產的全新階段。證交所將持續協助主管機關推動亞洲資產管理中心政策，讓台灣資本市場持續展現強韌與活力。