全台首檔澳洲公債ETF報到 野村00987B正式登場

【記者柯安聰台北報導】一般人對澳洲的第一印象，可能是旅遊勝地、打工渡假首選，或天然資源豐富。然而，除了擁有充沛資源與穩健經濟結構外，它更是一個財政體質良好的成熟市場。野村投信指出，雖然澳洲在成熟國家中並非最受矚目，但從政府財政紀律與信用評等來看，澳洲堪稱全球優等生，主權債獲得三大國際信評機構（標普、穆迪、惠譽）一致給予最高等級AAA評級，相對違約風險較低。過去，美國公債曾是全球無風險資產的代名詞，但自2011年起，美國主權債信評遭標普調降至AA+，並在2023、2025年分別被惠譽與穆迪再度下調。雖然美國公債避險地位仍難以取代，但龐大的債務與財政赤字，促使投資人尋求高品質債券的分散配置。



野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前全球同時獲得3大信評機構AAA評級的國家並不多，多數集中在北歐或西歐財政紀律嚴謹的國家，而澳洲能擠身其中，顯示其財政健全。舉例來說，澳洲債務占GDP比重僅49%，遠低於美國近130%，也低於德國的75%。這得益於健康的經濟結構、穩定成長及嚴謹的財政紀律（量入為出、不過度舉債）。









00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF基金經理人劉璁霖進一步表示，相較其他AAA國家，澳洲公債最大優勢在於較高的殖利率水準。目前10年期公債殖利率超過4.7%，不僅高於美國，也遠高於其他AAA國家。考量債券品質與收益，澳洲公債是分散美債部位的優質選擇。



劉璁霖進一步提到，澳洲主權及類主權債主要由中央政府發行（主權債），占10年期以上債券市場逾50%，另有6個州政府發行的類主權債，占比約45%。類主權債雖非中央政府直接發行，但信用風險與主權高度相關，且通常享有政府隱含支持，安全性接近主權債，收益率略高，信評多為AAA或AA+，品質極佳。



展望2026年，張繼文分析，隨全球股市處於高檔，投資人宜適度提高高評級債券比重，以控制下檔風險並享受固定收益優勢，兼顧短期現金管理與長期資金配置。澳洲能在美國與多數西歐國家債務比重逼近或超過100% 的情況下，仍維持不到50%，並連續超過30年獲AAA評級，顯示財政紀律與信用品質深具優勢。加上目前殖利率顯著高於其他AAA國家，使其澳洲公債成為美國公債替代方案的首選。



00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF為第1檔以澳洲公債及類主權債為標的，即將於2026年1月5日至1月9日募集，發行價每股新台幣15元。（自立電子報2025/12/23）