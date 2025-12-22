全台首檔科技七巨頭ETF來了! 櫃買彭博聯名首發、009815 AI趨勢持股100%！

大華銀投信執行副總張耿豪。陳俐妏攝



AI高速成長的投資利器即將出世！彭博與櫃買中心聯名的第一檔股票指數ETF大華美國MAG7+(009815)來了，大華銀投信今天宣布推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的009815，以7成的權重鎖定科技七巨頭(Magnificent 7)，再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合，並將於明年1月5日至9日盛大募集！

大華銀投信執行副總張耿豪指出，大華銀投信為台灣首家推出ETF之外商投信，陸續發行台股高股息ETF(00918)與優息債券ETF(00959B、00983B、00984B)等多檔產品，並躋身台股類型ETF規模第六大投信。大華銀投信進一步拓展產品線，推出以科技七巨頭作為主軸的 009815。鎖定正蓬勃發展的AI產業鏈，協助投資人掌握科技成長趨勢。

009815具備透明、簡單、成本低廉三大優勢，追蹤「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」，是彭博與櫃買中心聯名的第一檔股票指數。

彭博指數亞太產品主管莊戟表示，全台首檔追蹤彭博市值型股票指數的 ETF，是彭博指數在台灣市場發展的重要里程碑。該指數採用獨特的『核心+衛星』比例，除了重倉鎖定科技七巨頭，更突破單一交易所限制，將台積電ADR等全球領軍企業納入版圖，協助台灣投資人更精準地掌握全球科技龍頭的投資契機。

展望2026年，大華銀投信投資長楊斯淵表示，聯準會可望延續降息循環，預期聯邦基金利率將降至3.0%­至3.25%。隨關稅及政策不確定性等風險事件衝擊淡去，加上預防性降息策略減緩經濟走低壓力，看好經濟維持溫和成長，並持續看多股市。其中，以經濟成長前景較佳，且企業獲利持續成長的美股、亞股以及台股的投資機會最為看好。

近期市場憂心AI有泡沫化疑慮，楊斯淵分析，當前AI技術正在改寫全球生產力結構，帶動新的技術與獲利成長，不同於90年代科技泡沫，本波科技多頭具備更扎實的基本面支撐，建議投資人應該要把握投資推動AI發展的關鍵核心企業，才能避免在本波AI引領的科技多頭中落隊。

