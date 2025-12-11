全台首檔科技7巨頭主題ETF來囉 009815搶攻AI趨勢

大華銀投信宣布推出聚焦主導AI盛宴的七大科技巨頭科技股ETF：大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF (009815，簡稱大華美國MAG7+)，每股發行價格10元，2026年1月5日至9日募集。

AI發展進入軍備競爭時代，根據輝達2025年10月估計，全球資料中心的資本支出到2030年將高達3至4兆美元的鉅額。甲骨文創辦人Larry Ellison更表示，想參與AI競爭的投資門檻至少千億美元。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，發展AI所需的超高額資本支出，讓一般企業難以在這場競爭中成為主角。相較之下，科技七巨頭不僅資本規模龐大，更具有驚人的獲利能力，得以支撐這些企業持續角逐AI王者。

根據彭博統計，蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、輝達(NVDA)、谷歌(GOOGL)、臉書(META)、亞馬遜(AMZN)、特斯拉(TSLA)七大科技巨頭，市值加總高達21.9兆美元，過去10年的獲利更驚人成長1060%，遠勝過標普500指數其餘493檔股票的68%，目前在包含雲端、軟體、晶片等所有AI關鍵領域都具有絕對性的領導地位。

郭修誠表示，(009815) 大華美國MAG7+ 是一檔能夠精準捕捉AI時代成長的ETF，其追蹤的「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」，是第一檔彭博與櫃買中心聯名的股票指數，重點鎖定在AI競賽中具備主導地位的七大科技巨頭，給予70%的權重，確保資金能高效投資當前AI時代最強者。

再從包括科技、媒體、電子商務等科技相關產業中，選取市值最大的23檔個股作為成分股，選股範圍更包含ADR， 納入包括甲骨文、台積電等全球頂尖科技公司，全面掌握AI時代成長紅利。

