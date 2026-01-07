全台首檔「不配息」台股市值型ETF來了！ 009816費率殺到見骨、一萬元即可參與

全台首檔「不配息」、鎖定「台股 50 強企業」的市值型ETF——「凱基台灣 TOP 50」（009816）將於 1/14～1/20 日展開募集，給予想長期參與台股成長紅利，可望實現「財務自由」投資人一項創新的選擇。 示意圖

[Newtalk新聞] 台股躍入 2026「金馬年」也延續如虹氣勢，強勢問鼎 30,000 點大關。隨著 1/13 日金融市場將迎來美國通膨數據公布，也牽動月底美國聯準會（Fed）的利率決策會議，指標金融股與美國科技巨頭去年第四季財報公布也將在月中接續登場。

凱基投信投資長歐陽渭棠表示，預期台股 2026 年將進入「三動」年代－－股價波動、產業輪動、資金滾動，操作難度將升高。

全台首檔「不配息」、鎖定「台股 50 強企業」的市值型ETF——「凱基台灣 TOP 50」（009816）將於 1/14～1/20 日展開募集，給予想長期參與台股成長紅利，可望實現「財務自由」投資人一項創新選擇。

回測凱基台灣TOP 50（009816）追蹤指數「特選臺灣 TOP 50 指數」，2007 年五月以來，累積含息報酬高達 743%，相較同期間台灣加權指數的 574% 高，顯見特選臺灣 TOP 50 指數聚焦台灣50強企業，長期表現相對優於台灣加權指數。

凱基台灣TOP 50 ETF 研究團隊表示，預期美股科技巨頭陸續公布的去年第四季財報，將符合或優於市場預期，2026 年的資本支出成長將來到 40～50% 水準，AI 硬體產業持續走在成長趨勢上，其應用也可望持續落地，隨著 Gemini 3 問世，促使 AI 代理人趨勢成形，並為市場帶來激勵效果。

惟台美股市連番創高，S&P 500 本益比突破 22 倍，台股本益比也站上 20 倍，評價面已攀高，一點風吹草動，容易引發市場連鎖反應，金馬年初始旋即面臨美國 CPI 數字、企業財報成績出爐、Fed 降息與否等考驗下，2026 年金融市場波動勢必升高。不過回歸基本面，台、美股市成長動能具備實質基本面支撐。

凱基台灣TOP 50 ETF 研究團隊表示，隨 AI 應用落地有利推升企業獲利，預期 2026 年 S&P 500 企業每股獲利有望達 310 元，2027 年更有機會上看 350 元，在 AI 供應鏈扮演「第一島鏈」的台灣，可望持續大啖 AI 趨勢紅利。估計台股今年度 EPS 將維持雙位數的 22% 年增長，有望達 1,610 元左右。除了 AI 產業續強外，非 AI 產業也有機會谷底復甦，迎來輪動表現機會。

觀察 009816 的選股規則，除了鎖定台股 50 強企業成長動能外，選股條件更加入企業近四季稅後純益總和大於 0 的防護網，以有效提高分享企業成長果實的機率，成分股每年調整 4 次；此外，該檔ETF採取了不配息、再投入的機制，專注累積資本利得，對於不需要現金流的長期投資人而言，省去了股息再投入的手續費與稅務成本，讓時間複利發揮真正的威力。

且 009816 發行價為 10 元，經理費 0.07%、保管費 0.027%，加總費用比「國民ETF」的 0050 還更便宜。然而，由於台股近期短線上適逢創高的格局，009816 作為即將掛牌的「新兵」，初期規模恐有不小落差，且其成分股股價多處於相對高點，在布局上勢必行程不小的挑戰。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

