全台首檔「不配息」ETF來了！凱基009816強攻複利 股息自動滾入賺更多

財經中心／師瑞德報導

台股衝破3萬點，凱基投信喊出多頭再走10年！面對2026「三動」變局，推出首檔不配息ETF 009816，主打股息自動再投入，發揮複利效應。發行價10元，台積電權重達43%，一次打包台灣市值50強，1/14開募，適合想拚資本利得的投資人。（圖／凱基投信提供）

2026年伊始，台股便如猛虎出閘般一舉衝破三萬點歷史大關，這波令全球驚嘆的漲勢，究竟是曇花一現的煙火，還是長線財富列車的起點？面對投資人既期待又怕受傷害的「恐高」心理，凱基投信投資長歐陽渭棠給出了堅定的多頭答案，直言AI帶動的科技循環才正要起步，台股這波多頭行情未來至少還能再走10到20年。

不過，他也示警今年的操作難度將顯著提升，台股將正式進入波動加劇、類股輪動與資金滾動的「三動年代」，想在金馬年趨吉避凶，傳統的投資思維恐怕得跟著升級。

科技循環護體 多頭再戰二十年

對於台股站上三萬點後的續航力，歐陽渭棠以過去三十年的科技產業發展史為證，指出從1995年的PC網路時代、2001年的筆電浪潮，到2009年的行動裝置革命，每一個科技循環週期都長達數年甚至十年以上。

而始於2022年的AI人工智慧浪潮，目前仍處於萌芽與高速成長期，這股由AI驅動的超級循環，預計將成為未來10至20年支撐台股長線向上的核心引擎。因此，即便短線大盤可能面臨數百點的劇烈震盪，但在長線趨勢保護下，任何回檔都被視為是進場布局的良機，目前的震盪幅度仍在可控範圍內。

「三動」年代來臨 操作難度全面升級

雖然長線看好，但面對2026年的詭譎局勢，歐陽渭棠特別提出了「三動」概念，提醒投資人今年將面臨更嚴峻的考驗。首先是「波動加劇」，隨著台美股市本益比雙雙攀高，S&P 500突破22倍、台股也站上20倍，市場對風吹草動將變得極為敏感，舉凡美國CPI數據、聯準會降息動向，甚至企業財報的些微落差，都可能引發劇烈震盪。其次是「輪動加速」，過去兩年由AI一枝獨秀的局面將改變，非AI產業有望迎來谷底復甦，預估成長空間可達15%至20%，資金將在不同族群間快速流轉。

最後則是需要「滾動投資」，面對高波動與快速輪動，單押個股風險大增，投資人應採取定期定額或不定期加碼的滾動式策略，持續參與市場以持盈保泰。

首檔「不配息」ETF問世 009816強攻複利效應

為了幫助投資人在這波「三動」浪潮中突圍，凱基投信順勢推出全台首檔主打「不配息」的ETF：「凱基台灣TOP 50（009816）」。這檔產品打破了台灣投資人偏愛領息的慣性，其核心設計理念在於將企業配發的股息直接滾入本金，持續買進更多股數，不僅省去投資人拿到股息後再投資的手續費與時間成本，更能讓「複利」發揮最大威力，專注追求資本利得的極大化，特別適合看好長線趨勢、不想被現金股利拖累績效的積極型投資人。

銅板價入手台積電 權重43%居冠

009816追蹤「特選臺灣 TOP 50 指數」，鎖定台股市值前50大的龍頭企業，並設有「近4季稅後純益總和大於0」的獲利門檻，確保成分股都是會賺錢的績優生。根據最新揭露的前十大持股名單，護國神山台積電權重高達43%，穩居第一大持股；其餘重倉股包括鴻海、日月光投控、聯發科等AI供應鏈要角。

回測數據顯示，該指數自2007年以來含息報酬率高達743%，遠勝大盤的574%，展現出強者恆強的爆發力。展望後市，受惠於AI應用落地，2026年台股企業EPS可望維持22%的雙位數高成長。這檔ETF將於1月14日至20日展開募集，發行價僅10元，讓小資族也能輕鬆進場，一次打包台股最強50檔企業，在金馬年搶得投資先機。

