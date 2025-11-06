全台首檔「純科技」主動ETF！群益 00992A 12／8日展開募集
[Newtalk新聞] 台股行情氣勢如虹，投信也積極搶進市場，為台股更增添資金活水。除了檯面上全台首檔「鎖定台股科技股」的主動式ETF來了！
由群益投信發行的「群益台灣科技創新主動式ETF」（00992A），日前獲得金管會核准募集，該基金主要投資於中華民國境內之上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。該檔ETF採季配息，並自成立日起滿 60日後，按每年一、四、七及十月除息，而掛牌價為十分親民的新台幣 10元。
在台股走勢持續看好下，00992A 預定於 12 月 8 日展開募集。
群益投信台股研究團隊表示，台股頻創新高，也增加投資難度，短線上震盪難免，但重點還是在「選股不選市」，選對類股比大盤走勢還重要。台股中，電子股佔台股總市值逾七成，加上台灣產業以科技王國著稱，科技類股已成投資人標準配備，而主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以進行持股調整，以降低投資組合波動，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。
群益台灣科技創新主動式ETF經理人陳朝政表示，觀察過去科技業從筆電、手機再到如今的 AI，每次的科技創新都加速台灣科技產業產值再翻倍，也讓台灣科技股更有底氣頻頻挑戰新高。
台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。現階段處於大盤高檔之際，短線上應控管風險，觀察融資餘額、技術面乖離率擴大等變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主。此外，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人可趁年底進場，及時參與 2026 年台灣科技股完整投資契機。
