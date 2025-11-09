全台首次獨居長者普查！ 石崇良：編62億防孤獨死

衛福部與內政部將合作進行全台首次「獨居長者概況調查」，已編列六十二億經費，預計自明年起兩年內完成。調查將依照顧需求分級，銜接問安、裝設預警設備等服務，以降低孤獨死案件。目前我國獨居長者人數推估約五萬人，但衛福部認為該數據「嚴重被低估」，預計實際人數可能達七十萬人。衛福部長石崇良今天表示，這數字也包含「兩兩獨老」。

近期統計顯示，台北市每年「孤獨死」長者超過百人，其中四成是死後第三天以上才被發現。 （示意圖／Pixabay）

台北市去年已正式邁入超高齡社會，六十五歲以上人口占總人口百分之廿。近期統計顯示，台北市每年「孤獨死」長者超過百人，其中四成是死後第三天以上才被發現。台灣各地孤獨死案例層出不窮，顯示問題已經亮起紅燈。

根據《聯合新聞網》報導，衛福部次長呂建德表示，明年起將與內政部合作，全面調查國內獨居長輩情況，並依照顧需求程度，將獨居長者危險程度分為高、中、低三級，補助地方政府提供不同密度的關懷服務。針對最需要照顧的獨居長輩，將透過地方政府提供每日送餐服務，讓送餐員在過程中檢視長輩情況。若徵得長輩及家人同意，還會在家中安裝警示器或配戴智慧手環，同時補助地方政府設立「通報中心」，當長者發生緊急狀況時能立即處理。

目前我國獨居長者人數推估約五萬人，但預計實際人數可能達七十萬人。衛福部長石崇良今天表示，這數字也包含「兩兩獨老」。(圖/中天新聞)

衛福部社家署代理署長周道君說明，此次調查將採社政、民政系統合作，由社區照顧關懷據點志工、經訓練社區民眾、村里鄉鎮公所等人員執行獨居長者普查，初步評估長者生活情況後分級提供服務。周道君指出，獨老樣態多元，有些身體好、社會接觸活躍，也有人身體衰弱、社會關係疏離，所需服務強度不同。

石崇良表示，「獨居長者概況調查」是第一步的普查，先了解獨居長輩的狀況，才能進一步評估風險層級，導入社會照護資源，例如安排送餐、緊急救援等，希望能降低孤獨死的狀況。

