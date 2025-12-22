全台首見浪漫藍色煙花 義大世界跨年將再現999秒跨年煙火秀

義聯集團表示，今年將獨家施放浪漫藍色煙花。（圖：義聯集團提供）

2025年即將結束，迎接2026年，高雄義大世界將施放999秒跨年煙火秀，最特別的是，有全台獨的「藍色流星雨煙火」和「巨型煙火樹」，用浪漫的煙火秀迎接新的一年。（溫蘭魁報導）

用璀璨煙火迎接新的一年，高雄義大世界連續第17年舉辦跨年煙火秀，同樣是999秒將近17分鐘。除了金黃色、紅色、綠色這些常見的煙火顏色，今年更全台獨家施放浪漫的藍色流星雨煙火和巨型煙火樹，此外，還有彷彿七彩騰雲般的流墨幻彩煙火，義聯集團公關董寧之說：「就是有全台唯一全台獨創的藍色流星雨煙火，大家肯定沒有看過藍色煙花，那這個真的是非常浪漫，會打造出宇宙星河般的夢幻場景，另外呢，就是我們要在義大世界的大草坪放出一棵煙火樹，超巨大的煙火樹也是給大家耳目一新的感受。」

廣告 廣告

送走2025、迎接2026年的到來，義大世界將施放999秒煙火秀。（圖：義聯集團提供）

義聯集團表示，今年施放煙火的地點一樣是在購物廣場後方的大草坪，由於地形遼闊，因此特別增加高空煙火；最佳觀賞煙火的地點仍然是旁邊義守大學校區，像是綜合教學大樓前、科技大樓前面平台以及理工大樓前，都是熱門的觀賞點，只要避開遮蔽物，就能欣賞絢爛美麗的煙火，但，如果要特別一點，飯店的空中花園，邊吃BBQ邊欣賞煙火，或是搭乘摩天輪，在高空欣賞煙火都是不錯的選擇。

只是要提醒前往看煙火的民眾，為避免塞在車陣當中，最好提早上山，當天前往遊樂世界的道路將視情況實施交通管制。