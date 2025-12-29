全台首見 癌友/家屬心理諮商所1/1起營運

全台第一個專屬癌友與家屬的心理諮商所明年元月正式投入服務。所長葉北辰（右）抗癌20多年。

（癌症希望基金會提供，中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

台灣新診斷癌症人數不斷攀升。明年元月起「癌症希望基金會附設心理諮商所」正式營運，為全台第一個專屬病友和家屬的心理諮商所，除了提供免費心理諮商服務，同時串接心理健康照護網絡，讓癌友家庭找回與病前行的力量。

國內外研究顯示，近半數癌症病人出現明顯情緒困擾，且約有3～4成病友面臨顯著的焦慮或憂鬱反應。基金會執行長蘇連瓔指出，隨著醫療科技進步，台灣癌症5年存活率已突破6成，這也意味著心理健康支持是當前重要的公共課題。然而，癌後心理照護長期缺乏系統性的資源，費用負擔大、可近性低。基金會2018年起在台北、台中和高雄希望小站提供癌症病友和家屬心理諮詢服務，同時納入癌後性諮詢，由心理師協助梳理情緒，增進心理自我照護的能力，近3年總計服務近500人次。

廣告 廣告

為提升服務量能和可近性，今年進一步在台北籌設心理諮商所，12月中旬取得台北市衛生局核准執照，成為全台第1個取得心理諮商所開業執照的癌症非營利組織，明年元月正式投入服務。

基金會附設心理諮商所的誕生，象徵台灣癌症照護逐步走向全人照護的新階段，不只是讓病友「活下來」，更要癌友家庭「活得好」。

蘇連瓔表示，癌症希望基金會將繼續推動「癌友及家屬心理支持補助案」，由心理師視個案需求提供單次或連續性心理諮商，每人最多可有6次免費個別諮商，或最多4次免費伴侶∕家庭諮商。