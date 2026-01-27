全台首起空拍機投毒害死羊駝等 農場主竟為報復同業遭起訴

不滿前員工成競爭農場主竟成仇下毒報復，空拍機灑毒害動物身亡。示意圖，非本案事發地。（擷取免費圖庫Pexels）



宜蘭驚傳全台首起「空拍機投毒」案件。一名三星鄉王姓農場負責人，疑因不滿前員工離職後轉往冬山鄉另間休閒農場任職、成為競爭對手，竟心生報復，利用空拍機多次將摻有劇毒農藥的飼料空投至對方園區，造成多隻動物中毒死亡。宜蘭地檢署偵查終結後，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪將王男起訴，並向法院建請從重量刑。

檢方指出，王男於2023年5、6月間，指示一名不知情員工，將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」的溶液後，混入砂子曝曬乾燥，製成外觀難以辨識的毒餌。王男隨後將毒餌裝入飲料杯，於同年6月12日、24日及25日凌晨，駕車至安農溪旁堤防道路，操控空拍機飛越前員工任職的農場上空，並透過機身晃動方式，將毒餌灑落園區。

園區內侏儒山羊、梅花鹿與羊駝陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促及口吐白沫等中毒症狀，最終接連死亡，另有多隻動物出現不適情形。經送交台大解剖鑑定後，皆驗出托福松成分。事後園區人員發現上空多次出現不明空拍機，暗中觀察後鎖定操控者，發現竟為王男，隨即報警處理。警方持搜索票前往王男住處及車輛搜索，查扣空拍機、遙控器及殘餘毒餌等證物。

王男初期否認犯行，辯稱僅是「觀察對方園區建設」，毒餌則用於滅鼠，直到監視器畫面、手機對話紀錄及鑑定報告陸續出爐後，才坦承犯行。

檢方指出，王男身為農場經營者，理應保護動物生命，卻因商業競爭心生報復，且灑毒地點為對外開放園區，恐危及遊客安全，行為已屬重大危害社會安全；加上至今未與被害方達成和解，也未展現悔意，因此建請法院從重量刑。















