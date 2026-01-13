全台首起！ 幫設22家海外公司供洗錢「會計師淪詐團幫凶」慘遭羈押

記者洪正達／高雄報導

刑事局一大隊在偵辦一起投資詐騙案時，竟意外發現「專業會計師」也淪為詐團幫兇，橋頭地檢署日前接獲刑事局通報後，發現高雄市「群賦會計師事務所」所長鄭富明雖擔任高市府輪值會計師、市議員諮詢顧問、法院指定破產管理人，沒想到鄭男卻被查出在短時間內協助詐團在境外成立22家人頭公司，讓詐團透過公司帳戶將贓款洗到國外，目前檢方掌握受害金額已超過2500萬元，但鄭富明卻對案情三緘其口，檢方訊後認為鄭男涉嫌重大，向法院聲押獲准。

由於鄭富明是全台首位與詐團勾結被查獲，並被檢方聲押獲准的會計師，由於他曾對外聲稱「擔任市議員黃文益顧問」，對此黃文益則在群組上還原所有過程，指出「當時一位同學在2021年5月3日推薦一位會計師，表示可讓民眾做會計諮詢服務，當時他（指鄭富明）有來服務處大概兩三次，但是印象中幾乎沒有民眾有這方面的需求，所以後來他便沒有再來了，和這位會計師實際上並不認識也沒有互動過，那時候就類似律師等專業人士來服務處做民眾免費諮詢服務」。

橋頭地檢署指出，鄭富明採取的手法是「不實驗資」模式，也就是他受到詐團委託後，先走正常公司程序登記資本額後依序匯款，待營登拿到手後，再讓詐團將款項匯走，如此便拿到「合法公司」外殼後，便能陸續複製人頭公司吸金詐財。

此外，在鄭富明的強力掩護下，儘管被害人將款項匯進詐團公司帳戶後，警方接獲報案雖能通知銀行將帳戶凍結，但在會計師背書，並由詐團偽造進貨證明、銷貨單據後，使得銀行也被蒙在鼓裡。

尤其銀行與警方無法在短時間內清查爭議金流是否涉及不法，詐團便趁這個空擋將大批贓款匯往海外，為何遏止類似案件發生，後續將全面檢討公司登記制度，也會依公司資本額登記進行全面性的清查並設法找出漏洞。

