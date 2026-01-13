全台首起! 會計師也加入詐團行列! 設"22間人頭公司"撈千萬

社會中心／李豫翰、蔡承翰、SNG 台北報導

刑事局破獲全台首樁〝會計師事務所〞勾結詐騙集團的案件！主嫌鄭姓會計師涉嫌幫詐團設立22家人頭公司，讓不法份子利用假公司，取信被害人，進行詐騙，初步清查，至少25人受害，財損約2500多萬，訊後被收押，而這一名會計師的越南籍妻子，也有越南會計師資格，也涉嫌一起犯案。

刑事局幹員會同國稅局人員，走進巷弄內的一間會計事務所，進行搜查，因為剪警察詐騙，發現有會計師涉入其中。從屋內搬出一箱一箱資料，這些都是會計事務所協助詐團的資料。刑事局日前透過165反詐專線，分析民眾遭詐案件，發現一家事務所經手申辦的公司，多達百分之20的比例，成為警示帳戶。進一步追查發現，詐騙集團先透過仲介收購人頭個資後，再交由鄭姓會計師協助，辦理登記、做帳等申辦公司流程，但這些都是人頭公司，根本沒有實際業務，連公司大小章、國稅局收件章都是偽造，光是25名被害人匯進公司的金額，就高達2千5百萬元，會計師不法所得粗估至少300萬。

不僅騙過銀行查核，還把提領額度拉到最高，就連事務所員工都被懷疑參與其中，會計製作假金流，行政則是製作員工資料，一但有被害人將錢匯進人頭公司，就會去銀行臨櫃提款。警方初步調查發現，會計事務所助詐團，至少設立22家人頭公司，主嫌鄭姓會計師，與共犯36人都被查獲，其中會計師的越南籍妻子，雖然有越南會計師證照，卻沒有台灣執照，也被移送偵辦。





台越夫妻檔都是會計師，卻利用自身專業，幫助詐團洗錢，複雜金流以為處理的神不知鬼不覺，但再多會算，還是沒算到自己會被警察抓。





