全台首輛純電動醫療巡迴車 深入北海岸偏鄉提供醫療照護

生活中心／綜合報導

全台人口最多的新北市，人口超過400萬，但醫療資源相當吃緊。南屏基金會發揮愛心，捐贈全台首輛純電動醫療巡迴車給淡水馬偕，將深入偏鄉提供社區巡診、疫苗施打與行動醫療，最基礎可服務15萬人次，為偏鄉醫療注入永續能量。

白色外觀的五門轎車，上頭還寫著馬偕紀念醫院，裡頭寬敞舒適，但可不是一般轎車，而是全台第一輛純電動醫療巡迴車。

台上頒發感謝狀，拍照合影，這是新北市南屏基金會，捐贈的醫療用，希望能提升偏鄉醫療服務能量。

財團法人新北市南屏基金會董事長 陳俊廷：「這台醫療巡迴車，來協助我們的醫療上偏遠地區，來就醫治療的勞苦奔波的這些困擾，然後可以乘載我們的醫生護士，到偏遠地區，為他們來做一些治療」。

南屏基金會捐贈純電動醫療巡迴車給淡水馬偕。（圖／民視新聞）

全台人口最多的新北市，人口超過400萬人，但每萬人病床數卻低於全國平均，醫療資源吃緊。南屏基金會捐贈純電動醫療巡迴車給淡水馬偕，提供社區巡診、疫苗施打和行動醫療，最基礎可服務15萬人次。

淡水馬偕醫院院長 洪大川：「有很大的幫助，我們會辦一些健康促進，健康活動、健康檢測、疫苗注射，還有一些疾病的篩檢衛教等等，都需要靠這部行動車來代步，讓在我們北海岸地區，所有在地的民眾提供更好的醫療」。

醫院藉由巡迴車深入偏鄉，讓長者能就近就醫。（圖／民視新聞）

醫院藉由巡迴車深入偏鄉，讓長者能就近就醫，也為偏鄉醫療注入永續能量。

