全台首部「大體捐贈」醫療劇 超狂卡司首曝光

大愛劇《以身相許》楊一展飾演花蓮慈濟模擬醫學中心主任。（圖／大愛提供）





大愛電視2026年上半年推出三齣大愛劇《以身相許》、《臥龍好歲月》及《大愛街二巷》，集結醫療職人、環保、人文，每個人物都是生活週遭的親朋好友、左鄰右舍之間會遇到的人，會發生的事，角色與情節讓觀眾更能感同身受，真人真事的故事主軸，不再只是單純的寫實劇，更能讓議題自然而然的融入故事中。

三月底推出的《以身相許》為醫療劇中開闢出全新題材，由徐國倫製作，徐輔軍執導，楊一展、黃姵嘉、楊銘威、范逸臣詮釋與生死打交道的職人，是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。劇情娓娓道出解剖學教授、遺體處理技術員以及大體老師，如何成就醫學生的人文素養，透過每位捐贈者與家屬打破世俗禁忌，創造醫學教育價值的歷程，將人與人之間的情感故事輕輕地說，讓觀眾深深地感受生命的價值與大用。

《臥龍好歲月》是罕見的環保回收的故事。地點就在寸土寸金大安區的臥龍環保站。伊正及馬念先飾演情同父子的環保志工。伊正走過人生大起大落，在燈紅酒綠都會區的彈丸之地，一手創建環保站；馬念先是人生勝利組，大老闆的身分處處受禮遇，仍然無法自我滿足。由金馬獎最佳女配角的陳秋燕及兒子李永忻擔任雙製作，與導演資歷超過40年的余蒨蒨合作，久未露臉的石峰、蘇明明，以及雙金藝人陳淑芳齊聚一堂。

大愛劇《臥龍好歲月》伊正在劇中人生從天堂掉到谷底，一手創建環保站。（圖／大愛提供）

《大愛街二巷》是近年來台劇罕見的情境喜劇，從家人互動看到自己的影子並獲得情感連結，透過不同的家庭面對的困境，反映當代鄰里所面臨的挑戰。億萬票房電影《大稻埕》導演葉天倫與擅長家庭議題的陳怡妤搭檔雙導演，讓侯彥西與嚴正嵐用年輕夫妻的視角，以溫暖的故事情節，提供轉換現實壓力與人際疏離的避風港，讓觀眾在觀看時感到放鬆和愉悅。

情境喜劇《大愛街二巷》。（圖／大愛提供）

