全台首部「大體老師」職人劇上線 《以身相許》揭不為人知幕後

〔記者李紹綾／台北報導〕大愛電視2026年上半年推出三齣大愛劇《以身相許》、《臥龍好歲月》、《大愛街二巷》，主題涵蓋醫療職人、環保與人文，故事角色皆來自生活周遭的親友與鄰里，情節貼近日常、易引發共鳴。以真人真事為主軸的劇情，不再只是單純寫實，更讓議題自然融入故事，引起觀眾關注。

三月底上檔的《以身相許》為醫療劇開闢全新題材，由徐國倫製作、徐輔軍執導，楊一展、黃姵嘉、楊銘威、范逸臣主演，是全台第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。劇情娓娓道出解剖學教授、遺體處理技術員與大體老師如何形塑醫學生的人文素養；透過捐贈者與家屬突破禁忌的歷程，呈現生命的價值與意義。

《臥龍好歲月》於四月中旬播出，是罕見以環保回收為主題的劇集，故事背景在寸土寸金的大安區臥龍環保站。伊正與馬念先飾演情同父子的環保志工。伊正歷經人生起伏，在都會中的彈丸之地創立環保站；馬念先飾演的大老闆表面風光，卻仍感到匱乏。站內志工「人人有故事」，由《油蔴菜籽》金馬最佳女配角陳秋燕與兒子李永忻擔任雙製作，搭配超過40年資歷的導演余蒨蒨，促成石峰、蘇明明及雙金影后陳淑芳難得同台。

五月播出的《大愛街二巷》是台劇少見的情境喜劇，從家庭互動反映日常樣貌，呈現現代鄰里的各種挑戰。億萬票房導演葉天倫與擅長家庭題材的陳怡妤共同執導，由侯彥西、嚴正嵐以年輕夫妻視角，透過溫暖故事打造抵禦現實壓力的情感避風港。全家皆宜的劇情能引發共同話題，促進家庭與社區之間的交流與理解。

