全台首間導入巡檢機器狗的商場 三重CITY LINK給予人的溫度和科技協助

打造多年的三重CITYLINK，將住宅、交通、飲食和智能辦公等食衣住行等機能集合於一棟樓。圖為開幕剪綵一刻。

今（20）日三重CITY LINK正式開幕，包括全台最大迴轉壽司郎、擁有世界前20美書店之稱的台灣蔦屋等合作伙伴均出席座談會。彼此間，也提到對於住宅、商場與生活不同交流的火花。

週六上午九點不到，三重CITY LINK開幕同時也舉辦座談會。壽司郎總經理荻原建開宗明義，「與潤泰合作只要有三點，包括彼此合作融洽，其次這裡擁有良好的親子休閒空間，同時也是一個很好的平台。目前我們在台灣有55間店，明年即將進入第8年。希望有更多的發展。」

繼而臺灣蔦屋書店董事長兼總經理大塚一馬先直指企業理念：「成為世界第一企劃公司是我們的理念；致力於生活提案的業種是我們最終面對世界想做的。目前我們跟潤泰合作有4家店。」他何以信心滿滿地說，「只有與生活提案結合，才型塑無法被AI打破的存在價值。」

潤泰創新董事長簡滄圳表示，住宅不應該只是居住，希冀創造居民與周遭環境的結合，實踐所謂的「垂直微型城市」，也就是住宅不僅只是居住，而是包括/商場也有休憩空間，現在更能結合周遭環境，像是工作壓力後能運動的新北大都會公園和結合北捷與機捷等交通功能，目前更進化到所謂的「垂直微型城市2.0」。

首間導入巡檢機器狗透過光源感測，可以協助事務性外，也能幫助商場長輩服務或者安全問題。

潤泰創新總經理盧玉璜透露，「此次我們參考了印象派設計，就是希望能夠讓生活在AI加持下有自己的空間。AI不會淘汰人，只有自己才會淘汰自己。所以要在微型中創造出更多時間得以享受生活與休憩。」潤泰CITY PARK居住者的生活半徑被極致精簡在垂直動線之中，上下一條線滿足生活一天。

CITY PARK位在CITYLINK三重店的正上方，下樓即可滿足食衣住行育樂等生活所需，進站即可無縫接軌國際城市脈動。簡董事長感性地說道：「這省下的時間，就是潤泰為客戶創造的時間紅利。您可以將這些珍貴的時間貨幣重新投資於家庭陪伴、自我成長、健康管理，甚至是創造更多財富。這才是「垂直微型城市2.0」真正要提供的核心價值。」

潤泰創新憑藉著業界領先的營建工法底蘊，以及多年來深耕 CITYLINK 軌道商場所累積的成功經驗，正積極佈局雙北核心交通樞紐簡滄圳還透露，「未來信義區會有很大的不同。」他劇透了潤泰旗下指標大案，包括台北東區門戶計畫核心引擎的「南港之星」等等。

潤泰建設商場部副總林裕盛表示，「台北市南港、松山和內湖三間店年營收約53億元，維持持平；長官對於這間店的預期年營收約5、6億元。」面對零售寒冬，大家持續不停。

