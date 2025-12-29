全台首間癌友家庭心理諮商所元旦上路 每人6次免費服務 3

癌症是國人十大死因之首，每年新診斷罹癌人數還在不斷攀升，癌症希望基金會今（29）日宣布明年元月起，成立全台第一個專屬癌症病友和家屬的心理諮商所，提供每人六次免費心理諮商服務，同時串接心理健康照護網絡，希望幫助癌友家庭獲取力量。

根據國健署111年癌症登記報告顯示，平均每4分2秒就有一個家庭被癌症打亂生活節奏，情緒壓力也跟著升溫。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，國內外研究顯示，近半數的癌症病人出現明顯的情緒困擾，而且約有3至4成的病友面臨顯著的焦慮或憂鬱反應。隨著醫療科技進步，台灣癌症五年存活率已突破6成，這也意味著心理健康支持是當前重要的公共課題。

儘管心理照護是癌症治療不可或缺的一環。但蘇連瓔說，癌後心理照護長期缺乏系統性的資源，費用負擔大、可近性低，為了補足缺口，不漏接每一位病友和照顧者，2018年起，癌症希望基金會在台北、台中和高雄希望小站提供癌症病友和家屬心理諮詢和性諮詢服務，由心理師協助梳理情緒，增進心理自我照護的能力，近3年總計服務近500人次，為提升服務量能和可近性，今年進一步在台北籌設心理諮商所，明年元月正式投入服務，成為全台第一個取得心理諮商所開業執照的癌症非營利組織。

癌症希望基金會強調，台灣癌症照護正逐步走向全人照護的新階段，不只是讓病友「活下來」，更要癌友家庭「活得好」，基金會推動「癌友及家屬心理支持補助案」，由心理師視個案需求，提供單次或連續性心理諮商，每人最多可有6次免費個別諮商，或最多4次免費伴侶/家庭諮商。

蘇連瓔指出，不同於其他心理諮商所，癌症希望基金會附設心理諮商所延攬心理腫瘤學（Psycho-oncology）專業的心理師團隊，貼近病友及家屬的疾病治療和心理需求，甚至心理師本身曾經歷罹癌或照顧者的心路歷程，在這裡，不需要花很多力氣解釋醫療名詞，可以更快地進入那些病人或家屬真正想說，卻一直沒有機會好好說的核心。

癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰說，心理師將陪伴病友面對確診衝擊、治療焦慮、復發擔憂與預後不確定性，關注身體形象改變、自我認同重建，以及回歸生活的適應歷程，同時協助病友處理睡眠困擾或癌因性疲憊、醫病溝通與醫療決策思考，並透過正念減壓與身心整合練習，幫助身體與心理重新對話。

癌症希望基金會表示，即日起，癌症希望基金會附設心理諮商所開放預約，初期提供實體（面對面）心理諮商服務，預計明年2月增設通訊（遠距）心理諮商服務，預約或洽詢可電免費服務專線：0809-010-580。

