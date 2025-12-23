全台首間「TWG Tea」精品外帶概念店A8盛大開幕：90款頂級茗茶限時買一送一，重新定義信義區奢華隨行品茶新風尚

提到來自新加坡的精品茶「TWG Tea」，是許多人腦海中第一個浮現的品牌。於2008年創立、隸屬於「V3 Gourmet」集團，自成立之初就一直致力於將「奢華」轉化為一種可觸及的感官體驗。作為國際公認的茶葉創新先鋒，「TWG Tea」承諾採用產地直送的茶葉，並擁有全球種類最豐富的珍稀收藏，總計超過1,000款頂級莊園與獨家調配茶，從經典的法式伯爵茶到充滿驚喜的創意手工調配茶，應有盡有。至今，「TWG Tea』的足跡已遍布全球超過70個據點，包括新加坡濱海灣金沙、東京銀座與倫敦等一線城市。

過去，品嚐精品茶往往被視為一種需要時間、空間與儀式感的活動。然而，深耕台灣市場多年的「TWG Tea」觀察在台灣「茶」其實在生活中無所不在，且對於高品質外帶飲品的需求相當大。為了讓頂級茶葉不再侷限於沙龍內的慢節奏品茗，「TWG Tea」於12月18日在台北新光三越A8館2樓，開設了全台首間精品與外帶茗茶概念店。外帶服務打破了精品茶的既定印象，將「奢華」與「效率」結合，讓喜愛品茶的當代鑑賞家，即便在忙碌的通勤或逛街間隙，也能輕鬆手握一杯高品質的熱飲或冰飲，用以回應台灣特有「隨行品茗文化」。

「TWG Tea」精品外帶概念店亮點1｜概念店空間

這座全新據點在空間設計上也別出心裁。店內以明亮的紅與琥珀色調為主基調，透過黃銅鏡面的光影層次，完美融合了品牌的典雅底蘊與現代時尚風格。室內空間使用雕塑感的燈具搭配古董家具，加上義大利大理石地板與手工鍍金茶壺營造出一種既奢華且有溫度的品茶環境。









「TWG Tea」精品外帶概念店亮點2｜90 款風味的極極呈現

針對這次的外帶概念，品牌特別從千款茶品中精選出 90 款經典茗茶，包含具有清甜香韻的台灣皇家烏龍茶，以及品牌標誌性的銀月綠茶、1837 紅茶等。每一杯售價新台幣 230 元（450 毫升），皆由專業人員嚴守品牌標準，使用專用過濾水現沖泡，確保每位客人拿到手的，都是風味最完美的呈現。更值得一提的是，TWG Tea 也在細節中落實永續諾言。外帶杯款靈感來自標誌性的鍍金茶壺，且提袋、吸管與配件均採用可生物降解的材質製成，可進行回收或居家堆肥，讓消費者在追求精緻生活之餘，也能兼顧環境友善。





「TWG Tea」精品外帶概念店亮點3｜開幕限定

冬日裡的暖心驚喜 為慶祝全台首間精品外帶店型亮相，品牌特別祭出限時優惠，即日起至12月25日期間，至新光三越 A8 概念店即可享「精品外帶茗茶買一送一」禮遇。









「TWG Tea」概念店

02 8780 1837

台北新光三越信義新天地A8館2F

twgtea.com

FB／IG

