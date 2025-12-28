社會中心／趙永博、陳妍霖、郭文海 花蓮報導

1227深夜，驚天一震，全台非常有感，鄰近宜蘭震央的花蓮，震度也有達到4級，天搖地動之際，不少花蓮人奪門而出，但也有民眾很淡定，有人繼續用餐、悠哉結帳，舊友花蓮人PO文自嘲說，「地震的時候跑，沒資格當花蓮人」，還說「小震不用跑，大震跑不掉」！

27號深夜，全台驚天一震，正在吃宵夜的民眾，驚覺不對勁，拔腿就跑。

全台驚天7.0強震 民眾吃宵夜嚇壞"拔腿跑出戶外"（圖／民視新聞）有花蓮人說，「蠻緊張的，所以大家都跑出來，以前是不會跑出來的。」

驚天一震，鄰近宜蘭震央的花蓮，震度也有達到4級，但天搖地動之際，只見當地人很淡定，坐在超商內，最誇張的，還有這一個。

全台驚天7.0強震 地震當下 花蓮人淡定坐在超商內（圖／民視新聞）連鎖速食餐廳，整排燈具晃到不行，但多數人繼續用餐，還有人悠哉結帳，就連店員當下直問客人''要綁載具嗎''？冷靜的態度，也讓在地人忍不住PO文自嘲說，「地震的時候跑，沒資格當花蓮人」。

PO文者受訪表示，「我們遇到地震就是''喔，地震喔，就這樣''，因為我們一直覺得就是小震不用跑，大震跑不掉啊，這個影片主要是在自嘲，因為我們面對這種天災，我們真的是束手無策」。

全台驚天7.0強震 花蓮人淡定:小震不用跑 大震跑不掉（圖／翻攝自threads@da_chin_is___）影片一出，引發網友熱議，質疑，花蓮人真的淡定嗎？

有花蓮人說，「地震頻繁太多，覺得已經習慣了」；還有人說，「就跟平常的地震差不多 沒有特別大」；另外，也有花蓮人說，「當下不知道地震，就睡死了，花蓮人都習慣了」。

畢竟地震頻率高到，讓多數花蓮人冷靜麻痺，但還是有人，覺得很挫。

有花蓮人直呼說，「我當下是馬上滾到床底下」；也有人說，「如果擺設那些有倒掉的話，我們可能就選擇往外避難」。

一場地牛翻身，花蓮人兩樣情，不過還是提醒大家，遇到地震，還是趕快避難，下一秒會如何，沒人知道。

