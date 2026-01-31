全台「六大年貨大街」聲量排行 桃園雙主場規格奪冠、迪化街「無菸環境」獲好評





農曆春節將至，全台年貨大街進入採買最高峰！《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》追蹤近一年數據，揭曉「全台年貨大街」熱議榜單。「桃園年貨大街」憑藉雙主場規格與攤商管理話題奪下聲量冠軍；「迪化街」則以百年古蹟底蘊及「無菸政策」深獲網友青睞。此外，台中的服飾特色與高雄的眷村美食也各擁支持者，展現出台灣北中南各具特色的春節儀式感。

北台灣熱點：桃園「雙主場」拼規格、迪化街「最濃年味」重體驗

觀察網友對年貨大街的討論，北台灣兩大據點因規模與政策成為焦點：

桃園年貨大街（聲量 No.1）： 今年首度以「藝文廣場」與「中壢銀河廣場」雙主場形式登場，引發高度關注。不過，網友對去年部分攤商物價與食安問題仍有記憶，紛紛在社群喊話：「希望能嚴格篩選店家」，顯示民眾在採買之餘，對品質與價格透明度日益重視。

大稻埕迪化街（聲量 No.2）： 作為全台最有年味的百年古道，其歷史底蘊無可取代。網友大讚：「雖然擠到難走，但這就是年味！」此外，持續推動的「無菸年貨大街」獲得廣大好評，被認為大幅提升了採買舒適度。

中南部特色：台中的服飾混搭與高雄的眷村古早味

中南部的年貨大街則結合了地方產業與歷史脈絡：

1.台中天津路： 結合服飾批發與年貨攤位。老饕推薦：「想添新衣逛店面，想吃美食逛帳篷」，是中部民眾走春的首選。

2.高雄左營： 以逾一甲子的「眷村道地美食」為號召，不僅是採買，更是一場文化尋根之旅。

3.高雄三鳳中街： 身為南北雜貨批發中心，依然是南部人心中價格公道、品項齊全的指標地點。

4.屏東內埔： 雖然曾因摸彩活動爆出爭議引發熱議，卻也意外衝高知名度，吸引不少想一睹「大獎獎落誰家」的民眾前往。

網友熱議：全台六大年貨大街聲量排行

1.桃園年貨大街： 雙主場大規格、攤商素質管理受矚。

2.台北迪化街： 百年古蹟底蘊、無菸環境、年味最濃。

3.台中天津路： 批發服飾結合年貨、特色鮮明。

4.高雄左營眷村： 道地眷村口味、文化特色濃厚。

5.高雄三鳳中街： 南部南北貨指標、零售批發大本營。

6.屏東內埔年街： 摸彩話題帶動關注、在地熱鬧市集。

年貨大街的魅力在於那份現場試吃、討價還價的熱鬧氛圍。無論是追求精緻體驗的無菸迪化街，還是充滿在地草根活力的中南部市集，都能在穿梭攤位間，將滿載的好貨與新春祝福一併帶回家。

