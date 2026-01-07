全台「凍番薯」 彰縣24小時51人送急診、2長輩無呼吸心跳

〔記者湯世名／彰化報導〕全台急凍！彰化縣消防局統計，1月6日早上8點到今天(7日)早上8點的24小時之間，全縣共有51人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有2名長輩送到醫院前OHCA(無呼吸心跳)命危通報，且這2人OHCA時間都在早上或晚間；醫師呼籲，冬天保暖非常重要，尤其這幾天清晨、晚間仍將持續低溫，尤以體感溫度經常在10度以下，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣在短短24小時內就有51件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有2人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，年紀最大的是員林市74歲長輩，他於昨天早上被發現無呼吸心跳緊急送醫，另一位是溪湖鎮73歲長輩，他是昨晚9點多被發現無呼吸心跳。

消防局進一步說明，OHCA發生原因須由醫師進行專業判定，無法確認是否與低溫有直接關聯。對照過往數據，全縣24小時的一般救護案件平均為53件，非創傷OHCA案件的平均值則為3件。此次案例數與平均值相近。

醫師提醒，這幾天氣溫仍偏低，尤其是清晨與晚間體感溫度動輒10度以下，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

