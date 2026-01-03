全台"凍番薯" 民眾早起吃米粉湯.熱湯圓暖和身體

生活中心／陳堯棋 陳泊翰 台北報導

全台凍番薯！今天（3）各地低溫只有10度上下，儘管是周末假日，但一早台北大稻埕的米粉湯店、高雄三民的熱甜湯店，湧入不少顧客，喝上一口熱湯暖暖身子。業者表示，元旦後氣溫下降，這兩天來客數明顯增加，備料也比平常備的更多一些，加上下周又有冷氣團報到，生意有望越來越夯。

整鍋煮到剔透的米粉湯，一邊翻動，一邊熱氣揚起，再加上肉燥、蔥花提味。受到強烈大陸冷氣團影響，周六清晨開門營業後，客人絡繹不絕。台北大稻埕的知名米粉湯，內用幾乎座無虛席，人手一碗米粉湯，有顧客穿厚外套、戴毛帽，一口接一口喝熱湯、暖活身子，上午8點左右，已經出現排隊人龍！

全台低溫，民眾早起吃台北大稻埕知名米粉湯。（圖／民視新聞）

民眾：「冬天的話，大家都喜歡喝個熱的，然後比較舒服。」民眾：「我昨天(1/2)有被冷到，因為昨天晚上好像我們下班的時候，我看那個溫度是12度，真的有比較冷，特地早起(來吃)，而且這間已經很久了，因為我們是在地人，所以吃得很習慣。」米粉湯業者：「(客人的數量有沒有來得比較多？)稍微有一點。」業者坦言冬天生意好，備貨量比平常更多。另一頭中崙市場早市，民眾除了早起買菜，還有人運動完，特地來買熱呼呼的加熱滷味。民眾：「因為滷味吃了增加自己體力，因為我們每天運動，每天運動吃點有熱量、蛋白質，對身體好。」加熱滷味業者：「冬天(生意)一定會比較好一點，(備貨量)我們都差不多這樣，一定會有多一點。」

全台低溫，高雄甜品店熱湯圓熱銷。（圖／民視新聞）

熱情的南台灣，也變成凍番薯！在地經營近70年的老牌甜品店，一開門陸續湧入人潮，不少人衝著熱湯圓而來。民眾：「每個禮拜幾乎都會來吃一次，就是很溫暖，就是吃下去就覺得，整個身體都暖起來。」民眾：「吃那個紅豆湯圓，夏天我就不吃了，冬天吃起來比較暖。」全台天氣冷颼颼，也間接帶動一波熱食商機！





