全台「土豆鳥」大點名！ 七縣市同步普查破萬隻 雲林包辦近9成

〔記者李文德／雲林報導〕農業部生物多樣性研究所(生多所)、雲林縣野鳥學會，今 (18)日舉辦全台七縣市小辮鴴(土豆鳥)普查活動，吸引超過200鳥友、志工參與，初步統計共14652隻。鳥會指出，雖較去年略減，主要原因為土豆鳥棲地較隱密，人力不能全面觀察到，此誤差是在合理範圍內。

小辮鴴主要分布於歐亞大陸及北非，每年10月底至隔年2月會飛到台灣度冬，而中部平原農耕區更是牠主要度冬棲地，因為度冬期間恰逢雲林花生產季，農民收成後會引水灌溉為水田，成為鳥兒覓食之地，因此當地更以花生台語「土豆」，將其稱為「土豆鳥」，甚至因為土豆鳥叫聲與貓叫聲雷同，也被稱為「田貓仔」。

雲林縣野鳥學會從2009年起推動縣內土豆鳥普查，2012年生多所加入一起辦理，更將普查擴大至雲林之外，希望更精準掌握土豆鳥來台的族群。今年為普查第18年，今天早上開始全國200多名鳥友、志工分別在雲林、彰化、宜蘭、台中、嘉義、花蓮、台東等七縣市觀測鳥兒，並在水林誠正國小統計。

初步統計，全國共有14652隻，其中雲林12351隻，占總數近九成，彰化有1752隻、台中409隻、嘉義51隻、花蓮38隻，全國觀測總數與去年相比略少1377隻。

學會理事吳崇漢指出，土豆鳥棲息的田地會選擇較遠離人群，因此會較隱密，所以會有人力觀測所不能及之處，因此此次觀測略減無法代表隻數減少，屬於合理的誤差範圍。學會理事長蔡中文表示，土豆鳥主要喜歡在水田覓食、旱田休息，恰好雲林正逢水、旱田作物交界，吸引土豆鳥喜愛到此度冬，民眾若想觀察鳥兒，接近中午、下午，可到元長、虎尾、土庫等地賞鳥，但切記不驚動、不靠近等原則。

林業保育署南投分署副分署長王怡靖表示，未來將持續運用歷年累積調查成果，結合教育推廣與農業現場經驗，滾動檢討保育與管理策略，更會透過跨域合作，深化國土生態綠網於平原農業地景的實質成效，促進生產、生態與地方發展的多方共益。

此時正是民眾到元長、虎尾等地觀賞土豆鳥的最佳期間。(記者李文德攝)

土豆鳥集體在空中飛翔。(記者李文德攝)

