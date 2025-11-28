全台"最賺車格"? 汽車違停"待轉格" 直送對面拖吊場

中部中心/蔡松霖 雲林報導

小心1200元飛了！有畫面曝光，在雲林有一處待轉格內，寫著被拖吊的車號、拖吊場名字等資訊，當地民眾指出，這個"待轉格"，經常被誤認成"停車格"，車子停進去之後，會被拖吊，因為對面就是拖吊場，也被戲稱為全台最賺停車格！不過，也由於格子標示不清，挨批搶錢！

這輛車看起來，是停在車格裡面沒錯，可是，車子被穿上溜冰鞋，拉走了，拖吊車跑這趟，爽缺，不過就開往前一個路口再迴轉，ㄟ，就到了拖吊場啦！在拖吊場對面，這個車格不能停就對了，為什麼？

被戲稱全台最賺停車格。(圖/蔡松霖攝)

是給機車兩段式左轉用的待轉區嗎？鏡頭再回到26日下午，這輛白車被拖走的時候，地上沒漆上"待轉區"，是否常被誤認為停車格？發生爭議的，是雲林縣斗六市大學路三段，有民眾PO照片，之前車格內用粉筆寫"兩段式左轉區"，還寫上被拖吊的車號等資訊，因為拖吊場就在對面，也被戲稱全台最賺停車格！沒寫待轉區的待轉格，違規停卻要罰1200元，挨批搶錢！不過，警方說，待轉格不一定要標文字，從位在斑馬線前面，就足以辨識！

被戲稱全台最賺停車格。(圖/蔡松霖攝)28日上午，再直擊一次格子，有啦，漆上三個大字，待轉區，提醒汽車駕駛不能霸佔車位，否則會增加準備左轉機車的危險性。





