全台「等房族」突破七萬大關！繼承量創史上新高 台北增幅居六都之冠

記者陳韋帆／台北報導

2025 年全台繼承移轉棟數達 7.8 萬棟創歷史新高，反映在高房價壓力下，「等房」已成民眾取得房產重要管道。（圖／記者陳韋帆攝影）

台房市於 2025 年陷入低谷，繼承移轉量卻逆勢創下 7.8 萬棟歷史新高！住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，即使房價雖然在目前氛圍下難再創高，但「高房價、高齡化、低薪資」的雙高一低社會下，「等房」繼承已逐漸成為不少人取得房產的主流管道。

據內政部數據，2025年全台繼承移轉棟數達7萬8,324棟，較2024年成長約3.1%，創史上新高；其中台北繼承量體達1.3萬餘棟，年增幅6.6%為六都最高。贈與移轉方面，2025年全台總量為5萬2,722棟，較前一年微幅下滑2.5%，但仍為2016年以來次高。

近一年繼承移轉棟數、贈與移轉棟數統計。（圖／住商機構提供）

高房價難買房 等房繼承成市場主流

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，繼承量創高，主要還是因為高房價、低薪資，另外，觀察數據可發現贈與移轉明顯下滑，顯示部分長輩在「節稅」上精打細算，畢竟繼承有「免稅額、免土增稅」兩大優惠，若繼承人未來轉售，也有房地合一稅相關優惠，故透過移轉傳承財產的人數也有部分轉移至等待繼承，確保資產傳承效益最大化。

而對於台北市、新北市成為繼承重鎮，他指出，主要還是反映雙北房價全台最高，對許多年輕族群而言，購屋若無父母幫忙，早已成遙不可及的夢想，迫使「等房族」規模持續擴大。

財產傳承遺產或贈與應先考量稅負 特留份修法前家庭爭產糾紛難平息

徐佳馨指出，台灣高齡化，不少家庭都面臨不動產傳承問題，事實上，贈與跟遺產的移轉有著不同的稅負成本，贈與雖然可透過每年1人244萬免稅額逐年贈與，但受贈人若轉售，就必須面對非自用稅負，包括房地合一、地價稅等；但如果採用繼承方式，將享許多自用優惠。

此外，她也特別提醒，財產傳承除了考量稅負，實務中分配方式與陳舊法律「特留份」也是一大考驗，即使被繼承人採遺囑等方式傳承給意定繼承人，但在台灣的「特留份」繼承法令下，不少家族仍為爭產撕破臉面，甚至對簿公堂，該法令日前法務部已提出將修法，台灣未來在繼承問題上是否能夠安定，端看政府修法細節與效率，仍待觀察。

