全台「雙貸族」可以塞滿10座大巨蛋！房價漲太兇推升貸款規模，專家示警風險

房價居高不下，迫使許多購屋族不得不另覓出路。根據聯徵中心資料顯示，截至今年7月全台同時背有房貸、信貸的「雙貸族」達40.4萬人再創歷年同期新高，若以大巨蛋座位席約4萬人估算，「雙貸族」多到可以塞滿10座大巨蛋。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫情後雖然進入房市多頭，但房貸成數問題成為買房痛點，生活成本也日益增加，導致民眾以信貸補足頭期款、裝修費，甚至借貸填補生活費缺口的情況也越來越常見。

三大原因 「雙貸族」規模膨脹

觀察聯徵中心歷年7月數據，自2012年至2020年間，雙貸族人數維持在28～31萬人，但從疫情後隨著房市多頭，2020年起雙貸族人數增長約9.5萬人，於今年5月正式跨過40萬人門檻，並於7月來到40.4萬人。

賴志昶指出，雙貸族攀升主要有三大原因，首先是房價高漲致使準備自備款壓力加劇，部分購屋人只能以信貸補足；第二，近期股市大漲，部分具投資思維的持屋者，另外以信貸轉投資；最後則是疫情後通膨壓力大，部分家庭僅能用信貸維持周轉，致使雙貸族人數暴增。

房價飆升 房貸、信貸金額翻倍增

根據統計，雙貸族今年7月平均每人背負625.8萬元房貸、114.7萬元的信貸。賴志昶表示，這波雙貸族不僅人數增長，平均房貸、信貸金額與2012年同期相比也分別大漲1倍、1.2倍，這不僅反映房價飆升，也顯示民眾對彈性資金的運用與需求越來越高。

另一方面，過去信貸多做為短期周轉，如今卻常出現在頭期款或是裝潢款中，這意味著民眾購屋能力與房價的落差正在擴大，而且限貸令因素也成為消費者買房痛點。

景氣轉折 多重負債恐成隱憂

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，今年下半年全球景氣仍受地緣政治影響，牽動全台金融市場敏感神經，建議雙貸族應保留資金彈性，避免短期操作過度集中，負債比過高者一旦遇到反轉或是個人財務問題，往往難以收拾，民眾不可不注意。

