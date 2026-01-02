全台「1縣市」沒跌破10度！專家：下週恐迎首波寒流

生活中心／李明融報導

全台持續急凍！中央氣象署指出今（3日）受強烈大陸冷氣團影響，清晨最低溫出現在高雄市內門凌晨測得8.1度、台南關廟8.3度，本島除台東以外全都發布低溫特報，氣溫可能低於10度。「洩天機教室」專欄表示，首波強烈大陸冷氣團已達標，並且提醒下週三（7日）至下週六（10日）每日清晨將再創入冬以來最低氣溫、並成為首波寒流的機率極高。

今（3日）紅外線雲圖顯示，東半部有鬆散低雲，累積雨量顯示，宜、花少量飄雨。（圖／翻攝自「洩天機教室」專欄）「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今（3日）本島縣市平地最低氣溫依序為今晨的高雄內門區8.1度，台南關廟區8.3度，而台北測站昨（2日）降至11.6度、首波「強烈大陸冷氣團」已達標，今晨各地區平地最低氣溫約在8至10度。明天白天至下週一（5日）傍晚稍回暖，受北方乾空氣影響，全台各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜、花白天高溫約15-18度，中南部及台東約20-22度。

專家示警，下週再有一波強冷空氣撲台，恐達寒流等級。（圖／民視新聞網）

下週一（5日）晚至下週二（6日）上午，另一波冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降，週二下午起再轉晴冷，強冷空氣緊接南下，吳德榮表示，強度雖與前波相近、但因有明顯的夜間輻射冷卻，「極乾冷」的特性猶勝前波，下週三（7日）至下週六（10日）逐日的清晨，將再創入冬以來最低氣溫，並成為首波「寒流」，低溫跌破10度的機率極高，專家提醒，日夜氣溫的變化劇烈，年長者及心血管疾病患者，要特別注意調適。

